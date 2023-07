https://sputniknews.com.tr/20230705/chp-tuik-verileri-sahtedir-ekmege-yapilan-zam-bile-enflasyon-oraninin-uzerindedir-1073207871.html

CHP: TÜİK verileri sahtedir, ekmeğe yapılan zam bile enflasyon oranının üzerinde

CHP: TÜİK verileri sahtedir, ekmeğe yapılan zam bile enflasyon oranının üzerinde

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "TÜİK verileri sahtedir, gerçekleri yansıtmamaktadır. Ekmeğe yapılan zam bile enflasyon oranının üzerindedir. Bu zam... 05.07.2023

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk süresinin üzerinden 49 gün geçtiğini söyledi.Atalay'ın Meclis'te her türlü hakka sahip olduğunu belirten Başarır, "Yargıtaya bir kez daha sesleniyorum; Anayasa Mahkemesinin kararları net. Anayasa'nın ilgili hükmü net. Milletvekili arkadaşımız bir an önce tahliye edilmeli." diye konuştu.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itirazın kaçma şüphesi nedeniyle reddedildiğini anımsatan Başarır, "Bu ülkede hiçbir gazeteci kaçmıyor. Hepsi görevini yapıyor. Görevlerinin başında olmak istiyor. Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasından dolayı utanç duyuyorum. Meclis gündemine de getirdim. Artık yargı işini yapsın. Bu ülkede artık gazeteciler tutuklanmasın." ifadesini kullandı.Başarır, TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarına da değinerek, "Buna kim inanıyor? Saray dışında hiç kimse inanmıyor." dedi.İğneden ipliğe kadar her şeye zam geldiğini söyleyen Başarır, "TÜİK verileri sahtedir, gerçekleri yansıtmamaktadır. Ekmeğe yapılan zam bile enflasyon oranının üzerindedir. Bu zam göreceksiniz ki daha yaz bitmeden eriyecek. Çünkü paramız sürekli değer kaybediyor. Değer kaybında Arjantin parası ile yarışıyoruz. Bu utanç da saraya yeter." diye konuştu.Vergi artışına tepkiTürkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde en acı dolu günleri yaşadığını belirten Başarır, aylar geçse de hala kayıplar olduğunu ileri sürdü.Depremle ilgili yasal düzenlemelerin torba yasayla Meclis'e getirilmek istendiğini öne süren Başarır, bunun bu kadar basit bir konu olmadığını söyledi.AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle MTV'nin iki katına çıkacağını dile getiren Başarır, bunun seçim sonrasında yapıldığını kaydetti.Ali Mahir Başarır, 6 Şubat'tan hemen sonra yapılması gereken vergilendirmenin seçimden sonra getirilmesini eleştirdi.Borçlanma yetkisinin 3 kat arttırılmasına dair düzenlemeye de teklifte yer verildiğini aktaran Başarır, bu değişikliğin de torba yasa ile getirilmesine tepki gösterdi.Başarır, 21 yıl boyunca deprem vergisi toplandığını ancak paranın her yere harcandığını ileri sürerek, şimdi toplanacak paraların nerede, nasıl, ne şekilde kullanılacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, bir soru üzerine, memura yapılan 8 bin liralık ek zammın emekliye neden yapılmadığını merak ettiklerini dile getirdi. Başarır, seyyanen yapılan bu zammın tüm emeklilere de yapılmasını istedi.TÜİK'in yayımladığı verilerle vatandaşın cebine el attığını savunan Başarır, gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

