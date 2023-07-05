https://sputniknews.com.tr/20230705/chp-sozcusu-oztrak-biz-ne-yapacaksak-ayrilarak-degil-birleserek-yapacagiz-1073209355.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız

CHP Sözcüsü Öztrak: Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T18:33+0300

2023-07-05T18:33+0300

2023-07-05T18:33+0300

faik öztrak

chp

memur maaşı

memur zammı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 30 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği hain saldırının 30. yılı olduğunu belirtti.Başbağlar katliamının yıl dönümünde hain terör örgütünü lanetlediklerini belirten Öztrak, "Milletimizin bütünlüğüne kastedenlerin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kere daha yüksek sesle tekrarlıyoruz." diye konuştu.Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, TÜİK'in açıkladığı haziran ayına ait resmi enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatlarının haziranda yüzde 3,92 arttığını, bunun bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ikinci haziran enflasyonu olduğunu ifade etti.Öztrak, "Burada TÜİK'in açıklaması gereken bir husus var. Nisan ayında 5 lira 72 kuruş olan doğal gaz fiyatı mayısta bedava olunca sıfıra düşmüştü. Şimdi doğal gazın bedava olduğu dönem bitti, doğal gaza yeniden para ödeyeceğiz. Ama TÜİK'in tabelasında görünen doğalgaz fiyatı 1 kuruş değil 0,43 kuruş. 25 metreküp doğal gazı bedava vermeye devam ediyoruz deseler bile bu, doğal gazın fiyatının nasıl bir kuruş bile etmediğini açıklamıyor. Bunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekiyor." şeklinde konuştu.TÜİK'e göre yıllık enflasyonun yüzde 38,21, gelecek dönem fiyat eğilimlerini gösteren çekirdek enflasyonun ise yüzde 47 civarında olduğunu belirten Öztrak, haziran ayında Türk lirasının yüzde 18,5 değer kaybettiğini, aynı dönemde üretici fiyatlarındaki artışın ise yüzde 6,5 olduğunu kaydetti.Şubatta yaşanan depremi gerekçe göstererek torba yasayla vergileri de artıran düzenlemenin Meclise sunulduğunu dile getiren Öztrak, "Deprem şubatta oldu, neden vergileri seçimden sonra geliyor?" dedi.Hükümetin verdiğinden çok daha fazlasını vergilerle çalışanlardan geri almaya kararlı olduğunu ifade eden Öztrak, resmi rakamlarla bir yılda ekmeğin yüzde 34, sütün yüzde 43, meyvelerin yüzde 48, sebzelerin yüzde 61, pirincin yüzde 85, dana etinin yüzde 108 zamlandığını söyledi.Öztrak, Türkiye'nin dünya gıda enflasyonu liginde en yüksek enflasyona sahip 9'uncu ülke olduğunu ifade ederek seçimin ardından yapılan zamları eleştirdi.Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının, çalışanların, emeklilerin maaş ve aylıklarının enflasyonla ne kadar eridiğini de gösterdiğini dile getiren Öztrak, açıklanan rakamların kamu çalışanlarının maaşlarına, emeklilerin aylıklarına yapılacak telafi artışı için baz olacağını ifade etti.Öztrak, ilk 6 ayda TÜİK'e göre yüzde 19,8 olan enflasyonun, İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde 24,5, Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise yüzde 50,5 olduğunu ifade etti. Faik Öztrak, "Bu rakamlar, memurun ve emeklinin maaş ve aylıklarının TÜİK eliyle tırpanlanmasına, gasbedilmesine devam edildiğini ortaya koyuyor." dedi.'Emeklilere ne verileceği yuvarlak laflarla geçiştiriliyor'Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son toplantısının özet tutanaklarının enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risklerin canlı olduğunu gösterdiğini dile getiren Öztrak, "Bu gelişmelerin ışığında maaş ve aylıklara, sadece ilk 6 aydaki enflasyonu telafi edecek bir zam yapmak zaten TÜİK makyajının ezdiği emekçileri ve emeklileri önümüzdeki 6 ayda da sürecek yüksek enflasyona ezdirmek demektir. Bu çerçevede, memurların ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışta sadece ilk altı aydaki kaybın telafisi değil, önümüzdeki dönem için öngörülen enflasyon ve refah payı dikkate alınmalıdır." şeklinde konuştu.Bugün en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifinin de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu belirten Öztrak, emeklilere ne verileceğinin yuvarlak laflarla geçiştirildiğini kaydetti.Türkiye'nin, bölge ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmasını, işbirliklerine öncü olmasını, güven veren bir ortak olmasını istediklerini dile getiren Öztrak, "Bizim eleştirimiz, bölge ülkeleriyle yeniden ilişki kurulmasına değil ilişkiyi bozup sonunda yeniden ilişki kurmaya noktasına geri dönmeyedir." dedi.Hükümetin bütçede yama tutmayacak kadar büyük delikler açtığını savunan Öztrak, kur korumalı mevduatın bir kara delik olduğunu, 23 Haziran haftası itibarıyla kur korumalı mevduatta biriken döviz cinsinden garanti verilmiş mevduatın büyüklüğünün 2 trilyon 719 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştığını söyledi.Öztrak, yapılan hesaplamalara göre sadece haziranda kur korumalı mevduat nedeniyle bütçe ve Merkez Bankası üzerinden milletin sırtına binecek yükün 190 milyar lirayı aşacağını ifade etti.Bütçe açığının geçen yılın ikinci yarısındaki eğilim devam ederse 2023 hedefi olan 659 milyar lirayı ikiye katlayacağını ve 1,5 trilyon lirayı aşacağını kaydeden Öztrak, yaklaşan yerel seçimler ve seçim ekonomisi uygulamaları dikkate alınırsa bu açığın çok daha yukarılara da çıkabileceğini söyledi.'Birleşen gücümüz bir çığ gibi büyümeli'CHP'de seçim sonrası yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Faik Öztrak, 2023'te başlayan seçim sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz, önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli." diye konuştu.25 milyonu 30 milyon, 30 milyonu 35 milyon yapmak için çalışacaklarını ifade eden Öztrak, adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişimin mutlaka sürmesi gerektiğinin altını çizdi.Değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Öztrak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız." dedi.'Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur'CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Hayır, gelmedi." yanıtını verdi.CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'un açıklamalarına ilişkin soru üzerine Öztrak, "Partimizin yaptığı ödemeler Sayıştay ve Anayasa Mahkemesinin denetiminden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiri de söz konusu olmamıştır. Her siyasi parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız reklam ödemeleri dışında Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur." diye konuştu.

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faik öztrak, chp, memur maaşı, memur zammı