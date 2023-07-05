Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangın söndürüldü

"1206 düzensiz göçmenin tamamı dışarıdalar. Güvenli alanlarda gözetim altında tutmaya devam ediyoruz. Firar eden düzensiz göçmen yok. Dumandan etkilenen 9 göçmene sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulandı. Herhangi bir ağır yaralı veya ölüm durumu söz konusu değil. Şu anda durum kontrol altında. Göçmenleri uygun olan diğer geri gönderme merkezlerine sevk edeceğiz. Olayı çıkaranların tam sayısı henüz belli değil. İlk amacımız cana zarar gelmemesi olduğu için herkesi çıkarmayı amaçladık ve tamamını tahliye ettik. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olaya karışanların hepsi belirlenecek."