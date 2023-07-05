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Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde düzensiz göçmenler tarafından çıkarılan yangın söndürüldü. Merkezde tutulan 1206 düzensiz... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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çankırı valiliği
düzensiz göç
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kaçak göçmen
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Sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan bazı yabancılar, iki kısımda yatak ve yorganları tutuşturarak yangın çıkardı.Merkeze itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmeni ayakta müdahale sonrası tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.Polis ve jandarma ekipleri, yangın çıkaranlara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.Geri gönderme merkezine gelen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına hızlıca müdahale edildiğini söyledi.Düzensiz göçmenlerin tamamının sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Ayaz, şunları aktardı:
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çankırı valiliği, düzensiz göç, göçmen, kaçak göçmen
çankırı valiliği, düzensiz göç, göçmen, kaçak göçmen

Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangın söndürüldü

00:32 05.07.2023
© AA / Muhammed KaygınÇankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde düzensiz göçmenler tarafından çıkarılan yangın söndürüldü.
Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde düzensiz göçmenler tarafından çıkarılan yangın söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA / Muhammed Kaygın
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Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde düzensiz göçmenler tarafından çıkarılan yangın söndürüldü. Merkezde tutulan 1206 düzensiz göçmen tahliye edilirken, dumandan etkilenen 9 yabancıya ayakta tedavi uygulandı.
Sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan bazı yabancılar, iki kısımda yatak ve yorganları tutuşturarak yangın çıkardı.
Merkeze itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmeni ayakta müdahale sonrası tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.
Polis ve jandarma ekipleri, yangın çıkaranlara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Geri gönderme merkezine gelen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına hızlıca müdahale edildiğini söyledi.
Düzensiz göçmenlerin tamamının sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Ayaz, şunları aktardı:
"1206 düzensiz göçmenin tamamı dışarıdalar. Güvenli alanlarda gözetim altında tutmaya devam ediyoruz. Firar eden düzensiz göçmen yok. Dumandan etkilenen 9 göçmene sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulandı. Herhangi bir ağır yaralı veya ölüm durumu söz konusu değil. Şu anda durum kontrol altında. Göçmenleri uygun olan diğer geri gönderme merkezlerine sevk edeceğiz. Olayı çıkaranların tam sayısı henüz belli değil. İlk amacımız cana zarar gelmemesi olduğu için herkesi çıkarmayı amaçladık ve tamamını tahliye ettik. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olaya karışanların hepsi belirlenecek."
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