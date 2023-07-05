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Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı: 'Masrafı 1500 lirayı buluyor'
Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı: 'Masrafı 1500 lirayı buluyor'
Bayburt’ta ‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan’ın babasının vefatının ardından 19 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 20 santimetre uzunluğuna... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, bıyık, bakım, bayburt, фото
fotoğraf, bıyık, bakım, bayburt, фото

Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı: 'Masrafı 1500 lirayı buluyor'

13:42 05.07.2023 (güncellendi: 13:43 05.07.2023)
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Bayburt’ta ‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan’ın babasının vefatının ardından 19 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 20 santimetre uzunluğuna ulaştı. Aslanhan, bıyıklarının bakımına aylık bin 500-2 bin lira masraf ettiğini belirtti.
© İHA19 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 19 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.
Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı - Sputnik Türkiye
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© İHA
19 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 19 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.
© İHA“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.
Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı - Sputnik Türkiye
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© İHA
“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.
© İHA‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.
Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.
© İHABıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500- 2 bin lira olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.
Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500- 2 bin lira olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.
© İHA19 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" diye konuştu.
Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı - Sputnik Türkiye
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© İHA
19 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" diye konuştu.
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