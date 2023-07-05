Bıyıklarını 19 yıldır kesmedi, 1 metre 20 santimetre uzunluğa ulaştı: 'Masrafı 1500 lirayı buluyor'

© İHA Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500- 2 bin lira olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.