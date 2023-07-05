https://sputniknews.com.tr/20230705/biden-almanya-basbakani-scholz-ile-nato-zirvesi-hazirliklarini-gorustu-1073181544.html
Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü
Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T04:26+0300
2023-07-05T04:26+0300
2023-07-05T04:26+0300
dünya
joe biden
abd
olaf scholz
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066169495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f6b264747d0a0f4206bb04f81f9aee.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066169495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfe5e285248092a38b41a132922e70b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, abd, olaf scholz, almanya
joe biden, abd, olaf scholz, almanya
Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.
Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.