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https://sputniknews.com.tr/20230705/biden-almanya-basbakani-scholz-ile-nato-zirvesi-hazirliklarini-gorustu-1073181544.html
Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü
Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
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joe biden, abd, olaf scholz, almanya
joe biden, abd, olaf scholz, almanya

Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü

04:26 05.07.2023
© AFP 2023Biden, Scholz, Macron
Biden, Scholz, Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023
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ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.
Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
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