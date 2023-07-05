https://sputniknews.com.tr/20230705/biden-almanya-basbakani-scholz-ile-nato-zirvesi-hazirliklarini-gorustu-1073181544.html

Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü

Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Zirvesi hazırlıklarını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T04:26+0300

2023-07-05T04:26+0300

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dünya

joe biden

abd

olaf scholz

almanya

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html

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