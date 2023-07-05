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https://sputniknews.com.tr/20230705/benzinin-ardindan-motorine-zam-yolda-1073183873.html
Benzinin ardından motorine zam yolda
Benzinin ardından motorine zam yolda
Benzine gelen 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından motorinde 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
motorin
zam
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Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor.Benzinde dün, 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken motorinde de zam bekleniyor. Motorinde gece yarısı itibarıyla 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel fiyatlarGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/benzine-buyuk-zam-geldi-26-lirayi-asti-1073137988.html
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benzin, motorin, zam
benzin, motorin, zam

Benzinin ardından motorine zam yolda

09:25 05.07.2023
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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Benzine gelen 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından motorinde 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor.
Benzinde dün, 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken motorinde de zam bekleniyor. Motorinde gece yarısı itibarıyla 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.
Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
EKONOMİ
Benzine büyük zam geldi: 26 lirayı aştı
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