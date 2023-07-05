https://sputniknews.com.tr/20230705/benzinin-ardindan-motorine-zam-yolda-1073183873.html
Benzinin ardından motorine zam yolda
Benzinin ardından motorine zam yolda
Benzine gelen 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından motorinde 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T09:25+0300
2023-07-05T09:25+0300
2023-07-05T09:25+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor.Benzinde dün, 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken motorinde de zam bekleniyor. Motorinde gece yarısı itibarıyla 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel fiyatlarGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/benzine-buyuk-zam-geldi-26-lirayi-asti-1073137988.html
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benzin, motorin, zam
Benzinin ardından motorine zam yolda
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Benzine gelen 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından motorinde 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor.
Benzinde dün, 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken motorinde de zam bekleniyor. Motorinde gece yarısı itibarıyla 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.
Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.