https://sputniknews.com.tr/20230705/benzinin-ardindan-motorine-zam-yolda-1073183873.html

Benzinin ardından motorine zam yolda

Benzinin ardından motorine zam yolda

Benzine gelen 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından motorinde 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T09:25+0300

2023-07-05T09:25+0300

2023-07-05T09:25+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

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Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik bekleniyor.Benzinde dün, 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken motorinde de zam bekleniyor. Motorinde gece yarısı itibarıyla 87 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel fiyatlarGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230704/benzine-buyuk-zam-geldi-26-lirayi-asti-1073137988.html

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benzin, motorin, zam