https://sputniknews.com.tr/20230705/bati-basini-ben-wallacein-natonun-yeni-genel-sekreteri-olmasi-ukrayna-durusu-nedeniyle-engellendi-1073210283.html

Batı basını: Ben Wallace’ın NATO’nun yeni genel sekreteri olması Ukrayna duruşu nedeniyle engellendi

Batı basını: Ben Wallace’ın NATO’nun yeni genel sekreteri olması Ukrayna duruşu nedeniyle engellendi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın NATO’nun bir sonraki genel sekreteri olmasının, Ukrayna’ya aktif desteği nedeniyle ABD tarafından engellendiği... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T18:57+0300

2023-07-05T18:57+0300

2023-07-05T18:58+0300

ukrayna krizi

nato

abd

ben wallace

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İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ın haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO Genel Sekreterliği görevi için lider adaylardan biriydi. Lakin Ukrayna’ya aşırı desteği Washington’da hoşnutsuzluğa neden oldu.İngiltere’nin Ukrayna ordusuna hızlı bir şekilde uzun menzilli füzeler ve tanklar sağlamasının ABD’nin hoşnutsuzluğunu güçlendirdiği ifade edildi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in şahsen Ben Wallace’ın adaylığını reddetmesinin İngiltere’de büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirilmişti.Ben Wallace dün NATO’nun sıradaki genel sekreteri olmayacağını, ABD’nin mevcut genel sekreterin görevini uzatmak istediğini açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yıl daha görevinde kalacağını doğrulamıştı.

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