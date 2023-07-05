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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/bati-basini-ben-wallacein-natonun-yeni-genel-sekreteri-olmasi-ukrayna-durusu-nedeniyle-engellendi-1073210283.html
Batı basını: Ben Wallace’ın NATO’nun yeni genel sekreteri olması Ukrayna duruşu nedeniyle engellendi
Batı basını: Ben Wallace’ın NATO’nun yeni genel sekreteri olması Ukrayna duruşu nedeniyle engellendi
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın NATO’nun bir sonraki genel sekreteri olmasının, Ukrayna’ya aktif desteği nedeniyle ABD tarafından engellendiği... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T18:57+0300
2023-07-05T18:58+0300
ukrayna krizi
nato
abd
ben wallace
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İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ın haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO Genel Sekreterliği görevi için lider adaylardan biriydi. Lakin Ukrayna’ya aşırı desteği Washington’da hoşnutsuzluğa neden oldu.İngiltere’nin Ukrayna ordusuna hızlı bir şekilde uzun menzilli füzeler ve tanklar sağlamasının ABD’nin hoşnutsuzluğunu güçlendirdiği ifade edildi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in şahsen Ben Wallace’ın adaylığını reddetmesinin İngiltere’de büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirilmişti.Ben Wallace dün NATO’nun sıradaki genel sekreteri olmayacağını, ABD’nin mevcut genel sekreterin görevini uzatmak istediğini açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yıl daha görevinde kalacağını doğrulamıştı.
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Batı basını: Ben Wallace’ın NATO’nun yeni genel sekreteri olması Ukrayna duruşu nedeniyle engellendi

18:57 05.07.2023 (güncellendi: 18:58 05.07.2023)
© AFP 2023Ben Wallace
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın NATO’nun bir sonraki genel sekreteri olmasının, Ukrayna’ya aktif desteği nedeniyle ABD tarafından engellendiği belirtildi.
İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ın haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO Genel Sekreterliği görevi için lider adaylardan biriydi. Lakin Ukrayna’ya aşırı desteği Washington’da hoşnutsuzluğa neden oldu.
İngiltere’nin Ukrayna ordusuna hızlı bir şekilde uzun menzilli füzeler ve tanklar sağlamasının ABD’nin hoşnutsuzluğunu güçlendirdiği ifade edildi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in şahsen Ben Wallace’ın adaylığını reddetmesinin İngiltere’de büyük hayal kırıklığı yarattığı bildirilmişti.
Ben Wallace dün NATO’nun sıradaki genel sekreteri olmayacağını, ABD’nin mevcut genel sekreterin görevini uzatmak istediğini açıklamıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yıl daha görevinde kalacağını doğrulamıştı.
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