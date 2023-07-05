https://sputniknews.com.tr/20230705/bangladeste-dang-hummasi-salgininda-can-kaybi-62ye-yukseldi-1073181218.html
Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 62’ye yükseldi
Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 62’ye yükseldi
Bangladeş’te dang humması salgınında can kaybı 62’ye, toplam vaka sayısı ise 9 bin 871’e yükseldi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T02:28+0300
2023-07-05T02:28+0300
2023-07-05T02:28+0300
dünya
bangladeş
dang humması
salgın
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Bangladeş’te dang humması salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Son 4 günde 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı 62’ye yükseldi.Temmuz ayında bin 893 kişinin hastalık şikayetleriyle hastanelere başvurması sonucu ocak ayından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 9 bin 871’e ulaştı.Ülke genelindeki hastanelerde toplam bin 669 hastanın tedavisi devam ederken, birçok sağlık merkezinde hastalar yoğunluk nedeniyle koridorlarda tedavi görüyor.Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan dang virüsünün semptomları arasında baş ağrısı, döküntü, ateş, eklem ağrısı ve kusma yer alıyor.
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bangladeş, dang humması, salgın
bangladeş, dang humması, salgın
Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 62’ye yükseldi
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Bangladeş’te dang humması salgınında can kaybı 62’ye, toplam vaka sayısı ise 9 bin 871’e yükseldi.
Bangladeş’te dang humması salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Son 4 günde 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı 62’ye yükseldi.
Temmuz ayında bin 893 kişinin hastalık şikayetleriyle hastanelere başvurması sonucu ocak ayından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 9 bin 871’e ulaştı.
Ülke genelindeki hastanelerde toplam bin 669 hastanın tedavisi devam ederken, birçok sağlık merkezinde hastalar yoğunluk nedeniyle koridorlarda tedavi görüyor.
Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan dang virüsünün semptomları arasında baş ağrısı, döküntü, ateş, eklem ağrısı ve kusma yer alıyor.