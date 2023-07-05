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Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında
Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında
Kastamonu'da 19 yaşındaki Mehmet Ali T. balkonda otururken başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gencin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.AA'da yer alan habere göre kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında

11:55 05.07.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Kastamonu'da 19 yaşındaki Mehmet Ali T. balkonda otururken başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gencin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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