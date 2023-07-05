https://sputniknews.com.tr/20230705/balkonda-otururken-basindan-vurularak-oldu-16-yasindaki-kuzen-gozaltinda-1073190473.html

Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında

Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında

Kastamonu'da 19 yaşındaki Mehmet Ali T. balkonda otururken başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gencin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T11:55+0300

2023-07-05T11:55+0300

2023-07-05T11:55+0300

yaşam

kastamonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060412875_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7a88d8c6870889caca10235a271aff99.jpg

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.AA'da yer alan habere göre kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kastamonu