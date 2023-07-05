https://sputniknews.com.tr/20230705/balkonda-otururken-basindan-vurularak-oldu-16-yasindaki-kuzen-gozaltinda-1073190473.html
Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında
Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında
Kastamonu'da 19 yaşındaki Mehmet Ali T. balkonda otururken başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gencin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T11:55+0300
2023-07-05T11:55+0300
2023-07-05T11:55+0300
yaşam
kastamonu
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.AA'da yer alan habere göre kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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kastamonu
Balkonda otururken başından vurularak öldü: 16 yaşındaki kuzen gözaltında
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Kastamonu'da 19 yaşındaki Mehmet Ali T. balkonda otururken başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gencin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.