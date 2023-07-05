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https://sputniknews.com.tr/20230705/bae-enerji-bakani-mazruki-batinin-baskisina-ragmen-rusyayla-iliskilerimiz-saglam-ve-iyi-1073216365.html
BAE Enerji Bakanı Mazruki: Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerimiz sağlam ve iyi
BAE Enerji Bakanı Mazruki: Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerimiz sağlam ve iyi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mazruki, Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerinin sağlam ve iyi olduğunu söyledi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:01+0300
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dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
rusya
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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OPEC Semineri’ne katılan BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mazruki, Sputnik’e verdiği demeçte, “Rusya ile çok iyi ilişkilerimiz var. Rusya’ya minnettarız. Rusya’yla işbirliğimiz aralıksız ve sağlam. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan ve birçok bakanımızın Petersburg Ekonomik Forum’a katılması da bunun en büyük kanıtı” ifadelerini kullandı.BAE’nin ayrıca Rusya’daki yatırım projelerine de katıldığını kaydeden El-Mazruki, Batı’nın yaptırım ve baskısının BAE-Rusya ilişkilerine etki yapıp yapmadığı sorusuna, “İlişkilerimizi dengeliyoruz ve Rusya ile ilişkilerimiz sağlam ve iyi” yanıtını verdi.
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birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

BAE Enerji Bakanı Mazruki: Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerimiz sağlam ve iyi

22:01 05.07.2023 (güncellendi: 22:04 05.07.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mazruki, Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerinin sağlam ve iyi olduğunu söyledi.
OPEC Semineri’ne katılan BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mazruki, Sputnik’e verdiği demeçte, “Rusya ile çok iyi ilişkilerimiz var. Rusya’ya minnettarız. Rusya’yla işbirliğimiz aralıksız ve sağlam. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan ve birçok bakanımızın Petersburg Ekonomik Forum’a katılması da bunun en büyük kanıtı” ifadelerini kullandı.
BAE’nin ayrıca Rusya’daki yatırım projelerine de katıldığını kaydeden El-Mazruki, Batı’nın yaptırım ve baskısının BAE-Rusya ilişkilerine etki yapıp yapmadığı sorusuna, “İlişkilerimizi dengeliyoruz ve Rusya ile ilişkilerimiz sağlam ve iyi” yanıtını verdi.
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