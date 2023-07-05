https://sputniknews.com.tr/20230705/bae-enerji-bakani-mazruki-batinin-baskisina-ragmen-rusyayla-iliskilerimiz-saglam-ve-iyi-1073216365.html

BAE Enerji Bakanı Mazruki: Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerimiz sağlam ve iyi

BAE Enerji Bakanı Mazruki: Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerimiz sağlam ve iyi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mazruki, Batı’nın baskısına rağmen Rusya’yla ilişkilerinin sağlam ve iyi olduğunu söyledi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T22:01+0300

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dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

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OPEC Semineri’ne katılan BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mazruki, Sputnik’e verdiği demeçte, “Rusya ile çok iyi ilişkilerimiz var. Rusya’ya minnettarız. Rusya’yla işbirliğimiz aralıksız ve sağlam. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan ve birçok bakanımızın Petersburg Ekonomik Forum’a katılması da bunun en büyük kanıtı” ifadelerini kullandı.BAE’nin ayrıca Rusya’daki yatırım projelerine de katıldığını kaydeden El-Mazruki, Batı’nın yaptırım ve baskısının BAE-Rusya ilişkilerine etki yapıp yapmadığı sorusuna, “İlişkilerimizi dengeliyoruz ve Rusya ile ilişkilerimiz sağlam ve iyi” yanıtını verdi.

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

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birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)