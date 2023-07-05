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https://sputniknews.com.tr/20230705/avusturyada-hiz-sinirini-yuksek-oranda-asan-kisilerin-araclarina-el-konulacak-1073218553.html
Avusturya'da hız sınırını yüksek oranda aşan kişilerin araçlarına el konulacak
Avusturya'da hız sınırını yüksek oranda aşan kişilerin araçlarına el konulacak
Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, şehir içi hız sınırını saatte 80 kilometre, şehir dışı hız sınırını ise 90 kilometre aşan... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T23:03+0300
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türkiye
avusturya
leonore gewessler
şehir
şehir
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Bakan Gewessler, basına yaptığı açıklamada, aşırı hız yapan kişilerin araçlarına yönelik yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan düzenlemenin, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) de desteği ile meclisten geçtiğini bildirdi.Gewessler, Mart 2024'ten itibaren aşırı hız yapan kişilerin araçlarına el konulacağını, bu araçların daha sonra açık artırma yoluyla satılacağını, elde edilen gelirin kamu yararına kullanılacağını belirtti.Şehir içinde hız sınırını saatte 60 kilometre aşan ya da şehir dışı hız sınırını 70 kilometre aşan kişilerin araçlarına iki hafta süresince geçici olarak el konacağını ifade eden Gewessler, bu kişilere yönelik inceleme yapılacağını, söz konusu kişilerin daha önce benzer hızda araç kullanıp kullanmadıklarının tespit edileceğini, buna göre aracın şahıstan alınıp alınmayacağına karar verileceğini aktardı.Gewessler, çok daha yüksek hızda araç kullananlar için böyle bir sürecin işlemeyeceğini, şehir içinde belirlenen hız sınırını saatte 80 kilometre, şehir dışında ise 90 kilometre aşan kişilerin araçlarına hemen el konulacağını bildirdi.Düzenlemenin hata yapan ya da belirli oranda hızlı araç kullanan kişileri hedef almadığını dile getiren Gewessler, sorumsuzca hız yaparak ciddi risklere yol açan, üçüncü şahısların hayatlarını tehlikeye atan sürücülere yönelik olduğunu vurguladı.Mecliste sandalyesi bulunan Yeni Avusturya Partisi (NEOS) düzenlemeyi hukuki açıdan sorunlu bulduğu için desteklemezken, düzenlemeye karşı çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise otoyollarda hız sınırının yükseltilmesi gerektiğini savundu.
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avusturya, leonore gewessler, şehir, şehir

Avusturya'da hız sınırını yüksek oranda aşan kişilerin araçlarına el konulacak

23:03 05.07.2023
© AA / Avusturya bayrağı
Avusturya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA /
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Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, şehir içi hız sınırını saatte 80 kilometre, şehir dışı hız sınırını ise 90 kilometre aşan kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.
Bakan Gewessler, basına yaptığı açıklamada, aşırı hız yapan kişilerin araçlarına yönelik yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan düzenlemenin, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) de desteği ile meclisten geçtiğini bildirdi.
Gewessler, Mart 2024'ten itibaren aşırı hız yapan kişilerin araçlarına el konulacağını, bu araçların daha sonra açık artırma yoluyla satılacağını, elde edilen gelirin kamu yararına kullanılacağını belirtti.
Şehir içinde hız sınırını saatte 60 kilometre aşan ya da şehir dışı hız sınırını 70 kilometre aşan kişilerin araçlarına iki hafta süresince geçici olarak el konacağını ifade eden Gewessler, bu kişilere yönelik inceleme yapılacağını, söz konusu kişilerin daha önce benzer hızda araç kullanıp kullanmadıklarının tespit edileceğini, buna göre aracın şahıstan alınıp alınmayacağına karar verileceğini aktardı.
Gewessler, çok daha yüksek hızda araç kullananlar için böyle bir sürecin işlemeyeceğini, şehir içinde belirlenen hız sınırını saatte 80 kilometre, şehir dışında ise 90 kilometre aşan kişilerin araçlarına hemen el konulacağını bildirdi.
Düzenlemenin hata yapan ya da belirli oranda hızlı araç kullanan kişileri hedef almadığını dile getiren Gewessler, sorumsuzca hız yaparak ciddi risklere yol açan, üçüncü şahısların hayatlarını tehlikeye atan sürücülere yönelik olduğunu vurguladı.
Mecliste sandalyesi bulunan Yeni Avusturya Partisi (NEOS) düzenlemeyi hukuki açıdan sorunlu bulduğu için desteklemezken, düzenlemeye karşı çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise otoyollarda hız sınırının yükseltilmesi gerektiğini savundu.
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