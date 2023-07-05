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https://sputniknews.com.tr/20230705/arda-gulerin-takimi-belli-oldu-iddiasi-tercihini-yapti-1073183608.html
Arda Güler'in 'takımı belli oldu' iddiası: Tercihini yaptı
Arda Güler'in 'takımı belli oldu' iddiası: Tercihini yaptı
Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arda Güler'in gelecek sezon için tercihini yaptığı öğrenildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T08:26+0300
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spor
arda güler
transfer
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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, sarı lacivertlilerden ayrılıyor. Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.NTV'nin aktardığına göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.
https://sputniknews.com.tr/20230701/fifa-arda-gulerin-attigi-golun-puskas-odulune-aday-olabilecegini-duyurdu-1073060011.html
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arda güler, transfer
arda güler, transfer

Arda Güler'in 'takımı belli oldu' iddiası: Tercihini yaptı

08:26 05.07.2023 (güncellendi: 08:29 05.07.2023)
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arda Güler'in gelecek sezon için tercihini yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, sarı lacivertlilerden ayrılıyor. Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.
Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.
NTV'nin aktardığına göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
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FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
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