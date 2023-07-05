https://sputniknews.com.tr/20230705/arda-gulerin-takimi-belli-oldu-iddiasi-tercihini-yapti-1073183608.html

Arda Güler'in 'takımı belli oldu' iddiası: Tercihini yaptı

Arda Güler'in 'takımı belli oldu' iddiası: Tercihini yaptı

Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arda Güler'in gelecek sezon için tercihini yaptığı öğrenildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T08:26+0300

2023-07-05T08:26+0300

2023-07-05T08:29+0300

spor

arda güler

transfer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072834806_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_f212833769383ced0279e87d931ef2da.jpg

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, sarı lacivertlilerden ayrılıyor. Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.NTV'nin aktardığına göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

https://sputniknews.com.tr/20230701/fifa-arda-gulerin-attigi-golun-puskas-odulune-aday-olabilecegini-duyurdu-1073060011.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, transfer