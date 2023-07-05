https://sputniknews.com.tr/20230705/ak-partide-7-il-baskanligina-atama-1073195074.html
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
AK Parti'de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T13:30+0300
2023-07-05T13:30+0300
2023-07-05T13:30+0300
politika
ak parti
atama
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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığı'na Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığı'na Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığı'na Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığı'na Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığına Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığı'na Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığına Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-deprem-bolgesindeki-4-il-baskanligina-atama-1069388725.html
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ak parti, atama
AK Parti'de 7 il başkanlığına atama
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AK Parti'de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığı'na Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığı'na Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığı'na Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığı'na Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığına Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığı'na Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığına Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.
Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.