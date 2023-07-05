https://sputniknews.com.tr/20230705/ak-partide-7-il-baskanligina-atama-1073195074.html

AK Parti'de 7 il başkanlığına atama

AK Parti'de 7 il başkanlığına atama

AK Parti'de Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T13:30+0300

2023-07-05T13:30+0300

2023-07-05T13:30+0300

politika

ak parti

atama

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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığı'na Emrah Erkan Bulucu, Erzincan İl Başkanlığı'na Mehmet Cavit Şireci, Kars İl Başkanlığı'na Muammer Sancar, Kırıkkale İl Başkanlığı'na Engin Pehlivanlı, Muğla İl Başkanlığına Gültekin Akça, Niğde İl Başkanlığı'na Mustafa Özdemir, Uşak İl Başkanlığına Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-deprem-bolgesindeki-4-il-baskanligina-atama-1069388725.html

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