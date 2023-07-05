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https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-vatandaslik-sinavlarinda-degisiklik-yapacak-1073214570.html
ABD, vatandaşlık sınavlarında değişiklik yapacak
ABD, vatandaşlık sınavlarında değişiklik yapacak
ABD'de vatandaşlık sınavlarında 15 yılın ardından gelecek yıl güncelleme yapılacağı duyuruldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T20:53+0300
2023-07-05T20:53+0300
dünya
abd
abd
göçmen
vatandaşlık
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ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), vatandaşlık için mevcut sınav sisteminde İngilizce konuşma kısmının güncellenmesi teklifinde bulundu.Mevcut sınavda katılımcıların konuşma kabiliyetlerinin ölçüldüğü yazılı bölümde cevapladıkları sorulara sözlü olarak da yanıt vermeleri isteniyor.USCIS tarafından teklif edilen değişiklikle, konuşma testinde katılımcılara gündelik hayattan fotoğraflar gösterilerek İngilizce olarak anlatmaları istenecek.Bu kapsamda yapılacak güncellemenin kamuoyundan geri dönüş almak için bu yıl boyunca ülke çapında deneneceğini bildirdi.Sınavda yapılacak diğer bir değişiklik ise, yurttaşlık bilgisi bölümündeki sözel soruların çoktan seçmeli yazılı sınav şeklinde uygulanması olacak.Göçmenler değişikliklerin sınavı zorlaştıracağına inanıyorHaziran ayında vatandaşlık hakkı kazanan 32 yaşındaki Etiyopya asıllı Heaven Mehreta, İngilizcede en çok zorlandığı kısmın telaffuz olduğunu ve gelecek güncellemenin sınavı zorlaştıracağını ifade etti.İsrail'den ABD’ye 5 yıl önce göç eden Shai Avny de, anadili İngilizce olmayan göçmenlerin sınav yetkilileriyle iletişim kurmasının zorluğuna dikkat çekti.Yetkililer aralık ayında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, söz konusu testlerde eski başkan Donald Trump'ın 2020'de yürürlüğe koyduğu değişiklikleri geri çekmesinin ardından 2008’den bu yana güncellenmeyen testlerin değişime tabi tutulacağını bildirmişti.USCIS aralıkta yaptığı açıklamada, yapılacak değişikliklerin testileri standartlaştırmak adına önemli bir adım olacağını belirtmişti.
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abd, abd, göçmen, vatandaşlık

ABD, vatandaşlık sınavlarında değişiklik yapacak

20:53 05.07.2023
© Sputnik / Антон ДенисовABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Антон Денисов
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ABD'de vatandaşlık sınavlarında 15 yılın ardından gelecek yıl güncelleme yapılacağı duyuruldu.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), vatandaşlık için mevcut sınav sisteminde İngilizce konuşma kısmının güncellenmesi teklifinde bulundu.
Mevcut sınavda katılımcıların konuşma kabiliyetlerinin ölçüldüğü yazılı bölümde cevapladıkları sorulara sözlü olarak da yanıt vermeleri isteniyor.
USCIS tarafından teklif edilen değişiklikle, konuşma testinde katılımcılara gündelik hayattan fotoğraflar gösterilerek İngilizce olarak anlatmaları istenecek.
Bu kapsamda yapılacak güncellemenin kamuoyundan geri dönüş almak için bu yıl boyunca ülke çapında deneneceğini bildirdi.
Sınavda yapılacak diğer bir değişiklik ise, yurttaşlık bilgisi bölümündeki sözel soruların çoktan seçmeli yazılı sınav şeklinde uygulanması olacak.

Göçmenler değişikliklerin sınavı zorlaştıracağına inanıyor

Haziran ayında vatandaşlık hakkı kazanan 32 yaşındaki Etiyopya asıllı Heaven Mehreta, İngilizcede en çok zorlandığı kısmın telaffuz olduğunu ve gelecek güncellemenin sınavı zorlaştıracağını ifade etti.
İsrail'den ABD’ye 5 yıl önce göç eden Shai Avny de, anadili İngilizce olmayan göçmenlerin sınav yetkilileriyle iletişim kurmasının zorluğuna dikkat çekti.
Yetkililer aralık ayında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, söz konusu testlerde eski başkan Donald Trump'ın 2020'de yürürlüğe koyduğu değişiklikleri geri çekmesinin ardından 2008’den bu yana güncellenmeyen testlerin değişime tabi tutulacağını bildirmişti.
USCIS aralıkta yaptığı açıklamada, yapılacak değişikliklerin testileri standartlaştırmak adına önemli bir adım olacağını belirtmişti.
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