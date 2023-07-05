https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-basini-ukraynali-doktorun-rus-esirlerin-hadim-edilmesiyle-ilgili-sozleri-kievi-korkuttu-1073202691.html

ABD basını: Ukraynalı doktorun Rus esirlerin hadım edilmesiyle ilgili sözleri Kiev’i korkuttu

ABD basını: Ukraynalı doktorun Rus esirlerin hadım edilmesiyle ilgili sözleri Kiev’i korkuttu

ABD basınında yer alan bir habere göre Kiev, Ukraynalı doktor Druzenko'nun Rus esirlerin ‘hadım edilmesi’ ile ilgili sözlerinin ardından Batı'nın desteğini... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T16:05+0300

2023-07-05T16:05+0300

2023-07-05T16:05+0300

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American Thinker dergisi, esir alınan Rus askerlerinin 'hadım edilmesi' yönünde talimat verdiğini söyleyen Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko’nun kamuoyuna açık bir şekilde özür dilemesinin, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı’nın desteğini kaybetme korkusundan kaynaklandığını yazdı.Konuyu ele alan derginin yazarlarından Al Bienenfeld, “(Druzenko’nun) açıklamalarının ardından özürler geldi. Fakat onlar (özürler) farklı bir şeyden değil, Devlet Başkan Zelenskiy'nin bariz Nazi hürmetinin Batı’nın desteğini geri çekmesine yol açacağı korkusundan kaynaklanmış görünüyor” ifadelerini kullandı.Gennadiy Druzenko, Mart 2022’de katıldığı bir televizyon programında, ekibindeki doktorlara esir alınan Rus askerlerinin 'hadım edilmesi' yönünde talimat verdiğini söylemişti.Daha sonra Ukraynalı doktor, sosyal ağlardan yaptığı paylaşımda bu açıklamaları yaşadığı 'duygusal patlama' nedeniyle dile getirdiğini, cephedeki sağlık görevlilerinin kimseyi hadım etmediğini ve bunu yapmak gibi bir planları da olmadığını açıklamıştı.

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rusya, ukrayna, hadım, cerrahi hadım, abd