https://sputniknews.com.tr/20230705/80-yil-once-bugun-2-dunya-savasinin-sonucunu-etkileyen-kursk-muharebesi-basladi-1073208783.html

80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen Kursk Muharebesi başladı

80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen Kursk Muharebesi başladı

5 Temmuz 1943 tarihinde başlayan ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam eden Kursk Muharebesi, tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

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kursk

rusya

2. dünya savaşı

büyük anavatan savaşı

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2. Dünya Savaşı ve Büyük Anavatan Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan Kursk Muharebesiyle ilgili bilgi, Sputnik'in galerisinde.

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infografik, kursk, rusya, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, инфографика