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https://sputniknews.com.tr/20230705/80-yil-once-bugun-2-dunya-savasinin-sonucunu-etkileyen-kursk-muharebesi-basladi-1073208783.html
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen Kursk Muharebesi başladı
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen Kursk Muharebesi başladı
5 Temmuz 1943 tarihinde başlayan ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam eden Kursk Muharebesi, tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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infografik
kursk
rusya
2. dünya savaşı
büyük anavatan savaşı
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2. Dünya Savaşı ve Büyük Anavatan Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan Kursk Muharebesiyle ilgili bilgi, Sputnik'in galerisinde.
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infografik, kursk, rusya, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, инфографика
infografik, kursk, rusya, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, инфографика

80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen Kursk Muharebesi başladı

18:35 05.07.2023 (güncellendi: 18:38 05.07.2023)
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5 Temmuz 1943 tarihinde başlayan ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam eden Kursk Muharebesi, tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir.
2. Dünya Savaşı ve Büyük Anavatan Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri olan Kursk Muharebesiyle ilgili bilgi, Sputnik'in galerisinde.
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