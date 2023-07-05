30 yıl sonra köylerine döndüler, tarıma başladılar

“Terör olaylarından dolayı köyümüzden göç ederek Muş’a gittik. Göç ettikten sonra biz buraya hiçbir şekilde gelemedik. Sahipsiz kaldı. Allah’a şükürler olsun devletimizin sayesinde bizler köyümüze döndük. Şu an burada tarım yapıyorum. Kavun, karpuz, lahana, domates, biber ve salatalık gibi ürünler ektim. Devletin sayesinde köyümüze döndük. Devlet olmasaydı bin senede geçse biz buralara dönemezdik. Terk ettiğimiz Şenyayla bölgesindeki köyümüze geri döndük. Huzur ve güven ortamında tarım yapıyorum. 4 ay burada kalıyorum, kış mevsimi gelmeden Muş’a dönüyoruz. Terörün bitirildiği Şenyayla bölgesinde ben şu an tarım yapıyorum. Terörün bitirildiği Gabar Dağı’nda petrol çıkarken Şenyayla’da ise ekinler çıktı.”