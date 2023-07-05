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30 yıl sonra köylerine döndüler, tarıma başladılar
30 yıl sonra köylerine döndüler, tarıma başladılar
Muş'ta 1993'te terör saldırıları nedeniyle terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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tarım
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Muş'ta 1993'te terör saldırıları sonucu ayrıldıkları Şenyayla bölgesindeki köylerine, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dönüş yapanlar, 30 yıl aradan sonra tarım yapmaya yeniden başladılar.Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden arındırılmasıyla köylerine dönen köylüler, yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ederek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.30 yıl önce terör baskılarından dolayı köylerini terk ettiklerini ifade eden çiftçi Emin Yıldırım, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda sağlanan huzur ve güven ortamında köyüne dönerek tarım yapmaya başladığını belirtti:
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tarım, köy, muş, terör
tarım, köy, muş, terör

30 yıl sonra köylerine döndüler, tarıma başladılar

16:35 05.07.2023 (güncellendi: 16:38 05.07.2023)
© İHAMuş'ta Şenyayla bölgesinde bir köy
Muş'ta Şenyayla bölgesinde bir köy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA
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Muş'ta 1993'te terör saldırıları nedeniyle terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekti.
Muş'ta 1993'te terör saldırıları sonucu ayrıldıkları Şenyayla bölgesindeki köylerine, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dönüş yapanlar, 30 yıl aradan sonra tarım yapmaya yeniden başladılar.
Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden arındırılmasıyla köylerine dönen köylüler, yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ederek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.
© İHAMuş'ta 1993'te terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekti.
Muş'ta 1993'te terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Muş'ta 1993'te terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekti.
© İHA
30 yıl önce terör baskılarından dolayı köylerini terk ettiklerini ifade eden çiftçi Emin Yıldırım, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda sağlanan huzur ve güven ortamında köyüne dönerek tarım yapmaya başladığını belirtti:
“Terör olaylarından dolayı köyümüzden göç ederek Muş’a gittik. Göç ettikten sonra biz buraya hiçbir şekilde gelemedik. Sahipsiz kaldı. Allah’a şükürler olsun devletimizin sayesinde bizler köyümüze döndük. Şu an burada tarım yapıyorum. Kavun, karpuz, lahana, domates, biber ve salatalık gibi ürünler ektim. Devletin sayesinde köyümüze döndük. Devlet olmasaydı bin senede geçse biz buralara dönemezdik. Terk ettiğimiz Şenyayla bölgesindeki köyümüze geri döndük. Huzur ve güven ortamında tarım yapıyorum. 4 ay burada kalıyorum, kış mevsimi gelmeden Muş’a dönüyoruz. Terörün bitirildiği Şenyayla bölgesinde ben şu an tarım yapıyorum. Terörün bitirildiği Gabar Dağı’nda petrol çıkarken Şenyayla’da ise ekinler çıktı.”
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