https://sputniknews.com.tr/20230705/15-yasindaki-kizin-evlendirilecegi-damat-adayi-ile-anne-ve-babalari-gozaltinda-1073194769.html

15 yaşındaki kızın zorla evlendirileceği damat adayı ile anne ve babaları gözaltında

15 yaşındaki kızın zorla evlendirileceği damat adayı ile anne ve babaları gözaltında

Niğde'de zorla evlendirildiğini söyleyip yardım isteyince korumaya alınan kız çocuğu A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T13:24+0300

2023-07-05T13:24+0300

2023-07-05T13:49+0300

yaşam

damat

çocuk istismarı

niğde

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Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, A.Ö., önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö., korumaya alındı.Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi. Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

niğde

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damat, çocuk istismarı, niğde