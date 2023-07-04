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https://sputniknews.com.tr/20230704/yunanistan-disisleri-bakani-yerapetritis-turkiye-ile-muzakerelere-haziriz-1073174864.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile müzakerelere hazırız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile müzakerelere hazırız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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yunanistan
doğu akdeniz
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye ile son dönemde oluşan pozitif atmosferi değerlendirmeye ve anlaşmazlıkların çözümü için diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Güney Kıbrıs'a ziyarette bulunan Yerapetritis, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Yerapetritis, Yunan hükümetinin açık denizde petrol ve doğalgaz arama hakkı da dahil olmak üzere her ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanları belirleme konusunda anlaşmaya varmak için şu anda devam eden “olumlu havadan yararlanmak" istediğini söyledi.'Hepimizin arzu ettiği adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını sağlamalıyız'“Yaşadığımız anlar gerçekten de tarihi anlar” diyen Yerapetritis, “Durum bölgesel ve uluslararası olarak oldukça zor, zorluklar çok büyük. Ortak anlayışımız ve çıkarlarımızın nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin anlayışımız çerçevesinde Kıbrıs sorununun hepimizin arzu ettiği adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.Yerapetritis, “Sizlerin kişisel çabaları ve Yunanistan Başbakanı'nın (Kyriakos Miçotakis) desteği sayesinde daha aktif bir rol üstleniyor gibi görünen BM ve AB bağlamında, bunun denenmesi gereken başka bir tarihi fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi ve şunu ekledi:Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerden önce verdiği bir röportajda Türkiye'ye “dostluk eli” uzatacağını söylemişti.
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yunanistan, doğu akdeniz, türkiye futbol federasyonu (tff)
yunanistan, doğu akdeniz, türkiye futbol federasyonu (tff)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye ile müzakerelere hazırız

21:45 04.07.2023
© AP Photo / Petros KaradjiasYunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye ile son dönemde oluşan pozitif atmosferi değerlendirmeye ve anlaşmazlıkların çözümü için diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Güney Kıbrıs'a ziyarette bulunan Yerapetritis, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Yunanistan'ın deniz sınırları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.
Yerapetritis, Yunan hükümetinin açık denizde petrol ve doğalgaz arama hakkı da dahil olmak üzere her ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanları belirleme konusunda anlaşmaya varmak için şu anda devam eden “olumlu havadan yararlanmak" istediğini söyledi.

'Hepimizin arzu ettiği adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını sağlamalıyız'

“Yaşadığımız anlar gerçekten de tarihi anlar” diyen Yerapetritis, “Durum bölgesel ve uluslararası olarak oldukça zor, zorluklar çok büyük. Ortak anlayışımız ve çıkarlarımızın nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin anlayışımız çerçevesinde Kıbrıs sorununun hepimizin arzu ettiği adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Yerapetritis, “Sizlerin kişisel çabaları ve Yunanistan Başbakanı'nın (Kyriakos Miçotakis) desteği sayesinde daha aktif bir rol üstleniyor gibi görünen BM ve AB bağlamında, bunun denenmesi gereken başka bir tarihi fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi ve şunu ekledi:
“Geriye kalan tek şey, Türkiye'nin de bir yakınlaşma yolunu içtenlikle isteyip istemediğini belirlemek.”
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerden önce verdiği bir röportajda Türkiye'ye “dostluk eli” uzatacağını söylemişti.
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