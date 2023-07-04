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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/yapay-zeka-videolari-sizin-icin-nasil-ozetliyor-1073176227.html
Yapay zeka videoları sizin için nasıl özetliyor?
Yapay zeka videoları sizin için nasıl özetliyor?
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Yolcu müstear isimli yorumcu, yapay zekanın artık uzun videoları insanlara özetlemekte nasıl... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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Yolcu müstear isimli yorumcu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olarak yapay zekanın artık uzun videoları insanlara özetlediğine dair bilgiler paylaştı:
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yapay zeka, radyo, yazılım
yapay zeka, radyo, yazılım

Yapay zeka videoları sizin için nasıl özetliyor?

22:26 04.07.2023 (güncellendi: 22:27 04.07.2023)
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Yolcu müstear isimli yorumcu, yapay zekanın artık uzun videoları insanlara özetlemekte nasıl yardımcı olduğunu anlattı.
Yolcu müstear isimli yorumcu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olarak yapay zekanın artık uzun videoları insanlara özetlediğine dair bilgiler paylaştı:
"YouTube üzerinden bir video izliyorsunuz ve video uzun. Uzun olan bu videoyu yapay zeka kullanarak temel notlarını madde madde çıkartıyor. Bu yapabilmek insanların çok kısa zamanlarını alıyor sadece linkini yapıştırmanız yeterli. Konuşmanın özetini çıkarıyor ve çok başarılı.
ALPHY yapay yazılım programına linki yüklediğinizde konunun özetini ve transkriptini çıkartıyor ve bunu birkaç saniye içerisinde yapabiliyor. Bu ücretsiz bir uygulama. Bazı yapay zeka uygulamaları para almıyor. Neden almıyor? Çünkü yapay zeka çalışabilmesi bedava yapa yapa senden ücret almadan ama senin gönderdiğin metin sayesinde senden eğitim almış oluyor.
İnsanlar konuşma esnasında virgül, nokta veya ünlem kullanmadan konuşuruz ama yapay zeka bir de bunun transkriptini çıkıyor, yazıya döküyor ve imlaya dikkat ediyor. Eğer istersen çıkartmış olduğu yazıyı videonun altına koyarak altyazı olarak sunuyor. Yapay zeka birçok kişiyi işsiz bırakabilir. Mesela tercümanlar."
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