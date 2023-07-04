Yapay zeka videoları sizin için nasıl özetliyor?

"YouTube üzerinden bir video izliyorsunuz ve video uzun. Uzun olan bu videoyu yapay zeka kullanarak temel notlarını madde madde çıkartıyor. Bu yapabilmek insanların çok kısa zamanlarını alıyor sadece linkini yapıştırmanız yeterli. Konuşmanın özetini çıkarıyor ve çok başarılı. "YouTube üzerinden bir video izliyorsunuz ve video uzun. Uzun olan bu videoyu yapay zeka kullanarak temel notlarını madde madde çıkartıyor. Bu yapabilmek insanların çok kısa zamanlarını alıyor sadece linkini yapıştırmanız yeterli. Konuşmanın özetini çıkarıyor ve çok başarılı.

ALPHY yapay yazılım programına linki yüklediğinizde konunun özetini ve transkriptini çıkartıyor ve bunu birkaç saniye içerisinde yapabiliyor. Bu ücretsiz bir uygulama. Bazı yapay zeka uygulamaları para almıyor. Neden almıyor? Çünkü yapay zeka çalışabilmesi bedava yapa yapa senden ücret almadan ama senin gönderdiğin metin sayesinde senden eğitim almış oluyor. ALPHY yapay yazılım programına linki yüklediğinizde konunun özetini ve transkriptini çıkartıyor ve bunu birkaç saniye içerisinde yapabiliyor. Bu ücretsiz bir uygulama. Bazı yapay zeka uygulamaları para almıyor. Neden almıyor? Çünkü yapay zeka çalışabilmesi bedava yapa yapa senden ücret almadan ama senin gönderdiğin metin sayesinde senden eğitim almış oluyor.