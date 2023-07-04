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Üretimin kutsandığı 8 bin yıllık gelenek, tarihi köyde yeniden can buldu
Üretimin kutsandığı 8 bin yıllık gelenek, tarihi köyde yeniden can buldu
Tarihte bilinen ve her geçen gün kaybolmaya yüz tutmuş ritüeller, bazı bölgelerde yaşatılmaya devam ediyor. Tarihi, mimarisi ve gelenekleriyle dikkat çeken... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, köy, gelenek, фото, ritüel, mardin

Üretimin kutsandığı 8 bin yıllık gelenek, tarihi köyde yeniden can buldu

14:38 04.07.2023 (güncellendi: 14:40 04.07.2023)
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Tarihte bilinen ve her geçen gün kaybolmaya yüz tutmuş ritüeller, bazı bölgelerde yaşatılmaya devam ediyor. Tarihi, mimarisi ve gelenekleriyle dikkat çeken Mardin’in Alımlı Köyü bunlardan biri. Köyde, üretimin kutsandığı 8 bin yıllık geçmişe sahip bir gelenek yaşatılıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarMedeniyetlerin doğuşuna ve çöküşüne tanıklık ettiği için ‘medeniyetlerin beşiği’ olarak ifade edilen Mezopotamya’da, tarihte bilinen ve her geçen gün kaybolmaya yüz tutmuş ritüeller bazı yerlerde yaşatılmaya devam ediyor. Bereketli toprakları ile nam salmış bu bölgede üretime verilen önem çeşitli ritüellerle kutsanırdı.
Üretimin kutsandığı 8 bin yıllık gelenek, tarihi köyde yeniden can buldu - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik / Sertaç Kayar
Medeniyetlerin doğuşuna ve çöküşüne tanıklık ettiği için ‘medeniyetlerin beşiği’ olarak ifade edilen Mezopotamya’da, tarihte bilinen ve her geçen gün kaybolmaya yüz tutmuş ritüeller bazı yerlerde yaşatılmaya devam ediyor. Bereketli toprakları ile nam salmış bu bölgede üretime verilen önem çeşitli ritüellerle kutsanırdı.
© Sputnik / Sertaç KayarÖzellikle bahar aylarında düzenlenen bu ritüellerden biri de Mardin’in Artuklu İlçesine bağlı Alımlı Köyü’nde yaşatılıyor. Eski adıyla Bilali olarak bilinen köyde, 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen bir şenlik düzenleniyor.
Üretimin kutsandığı 8 bin yıllık gelenek, tarihi köyde yeniden can buldu - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik / Sertaç Kayar
Özellikle bahar aylarında düzenlenen bu ritüellerden biri de Mardin’in Artuklu İlçesine bağlı Alımlı Köyü’nde yaşatılıyor. Eski adıyla Bilali olarak bilinen köyde, 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen bir şenlik düzenleniyor.
© Sputnik / Sertaç Kayar

8 bin yıllık ritüel: ‘Ceh zera’ şenliği

Kürtçe adı ‘ceh zera’ yani ‘sarı arpalar’ anlamına gelen şenlik 8 bin yıllık bir geçmişe sahip. Şenlik, köyün karşısında yer alan tepedeki ‘ceh zera’ ziyaretinden adını alıyor. Köyde bulunan bir diğer kutsal ziyaret de Bilali Ziyareti. Rivayete göre, Hz. Muhammed’in sahabesi ve ilk müezzini Bilal-i Habeşi’n bu tepede ezan okuduğu ve namaz kıldığı söyleniyor. Ancak bu konu ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

8 bin yıllık ritüel: ‘Ceh zera’ şenliği Kürtçe adı ‘ceh zera’ yani ‘sarı arpalar’ anlamına gelen şenlik 8 bin yıllık bir geçmişe sahip. Şenlik, köyün karşısında yer alan tepedeki ‘ceh zera’ ziyaretinden adını alıyor. Köyde bulunan bir diğer kutsal ziyaret de Bilali Ziyareti. Rivayete göre, Hz. Muhammed’in sahabesi ve ilk müezzini Bilal-i Habeşi’n bu tepede ezan okuduğu ve namaz kıldığı söyleniyor. Ancak bu konu ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Sertaç Kayar

8 bin yıllık ritüel: ‘Ceh zera’ şenliği

Kürtçe adı ‘ceh zera’ yani ‘sarı arpalar’ anlamına gelen şenlik 8 bin yıllık bir geçmişe sahip. Şenlik, köyün karşısında yer alan tepedeki ‘ceh zera’ ziyaretinden adını alıyor. Köyde bulunan bir diğer kutsal ziyaret de Bilali Ziyareti. Rivayete göre, Hz. Muhammed’in sahabesi ve ilk müezzini Bilal-i Habeşi’n bu tepede ezan okuduğu ve namaz kıldığı söyleniyor. Ancak bu konu ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

64 yıl aradan sonra devam ediyor

1958 yılına kadar yapılan şenlik, 64 yıl aradan sonra tekrar yapılmaya başlandı. Mayıs ayının ilk hafta sonunda arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bu halk şenliğinde, hasadın bereketli geçmesi için ziyarete gidilerek dualar edilir, kurbanlar kesilirdi. Büyük bir pazar yerinin kurulduğu şenliğe çevre köylerden de yüzlerce kişi katılırdı. Üç gün süren ve Kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği şenlik bayram havasında geçerdi.

64 yıl aradan sonra devam ediyor 1958 yılına kadar yapılan şenlik, 64 yıl aradan sonra tekrar yapılmaya başlandı. Mayıs ayının ilk hafta sonunda arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bu halk şenliğinde, hasadın bereketli geçmesi için ziyarete gidilerek dualar edilir, kurbanlar kesilirdi. Büyük bir pazar yerinin kurulduğu şenliğe çevre köylerden de yüzlerce kişi katılırdı. Üç gün süren ve Kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği şenlik bayram havasında geçerdi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Sertaç Kayar

64 yıl aradan sonra devam ediyor

1958 yılına kadar yapılan şenlik, 64 yıl aradan sonra tekrar yapılmaya başlandı. Mayıs ayının ilk hafta sonunda arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bu halk şenliğinde, hasadın bereketli geçmesi için ziyarete gidilerek dualar edilir, kurbanlar kesilirdi. Büyük bir pazar yerinin kurulduğu şenliğe çevre köylerden de yüzlerce kişi katılırdı. Üç gün süren ve Kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği şenlik bayram havasında geçerdi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Kaya mezarları, sarnıç, taş ocakları ve kayaya oyulmuş yaşam alanları

Geleneklerin yanı sıra tarihi ve mimarisiyle de dikkat çeken Alımlı Köyü’nde, taş evlerin yanı sıra, kaya mezarları, sarnıç, taş ocakları ve kayaya oyulmuş yaşam alanları bulunuyor. Yüzyıllarca Süryanilere komşuluk yapmış Alımlı Köyü’nde şuan birkaç aile dışında kimse yaşamıyor. Uzaktan harabeye benzeyen ve çorak yapısı ile dikkat çeken köyde, mağaralar ve harabeye dönen evlerde yaşamdan izler taşıyor. Köyün net tarihi bilinmiyor, ancak mağaralar ve kaya mezarlarının varlığı binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu fikrini geliştiriyor.

Kaya mezarları, sarnıç, taş ocakları ve kayaya oyulmuş yaşam alanları Geleneklerin yanı sıra tarihi ve mimarisiyle de dikkat çeken Alımlı Köyü’nde, taş evlerin yanı sıra, kaya mezarları, sarnıç, taş ocakları ve kayaya oyulmuş yaşam alanları bulunuyor. Yüzyıllarca Süryanilere komşuluk yapmış Alımlı Köyü’nde şuan birkaç aile dışında kimse yaşamıyor. Uzaktan harabeye benzeyen ve çorak yapısı ile dikkat çeken köyde, mağaralar ve harabeye dönen evlerde yaşamdan izler taşıyor. Köyün net tarihi bilinmiyor, ancak mağaralar ve kaya mezarlarının varlığı binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu fikrini geliştiriyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / Sertaç Kayar

Kaya mezarları, sarnıç, taş ocakları ve kayaya oyulmuş yaşam alanları

Geleneklerin yanı sıra tarihi ve mimarisiyle de dikkat çeken Alımlı Köyü’nde, taş evlerin yanı sıra, kaya mezarları, sarnıç, taş ocakları ve kayaya oyulmuş yaşam alanları bulunuyor. Yüzyıllarca Süryanilere komşuluk yapmış Alımlı Köyü’nde şuan birkaç aile dışında kimse yaşamıyor. Uzaktan harabeye benzeyen ve çorak yapısı ile dikkat çeken köyde, mağaralar ve harabeye dönen evlerde yaşamdan izler taşıyor. Köyün net tarihi bilinmiyor, ancak mağaralar ve kaya mezarlarının varlığı binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu fikrini geliştiriyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Anlatılan efsaneler

Alımlı Köyü’nün tarihi ve geleneklerinin açığa çıkması ve bilinmesi için köylüler çaba sarf ediyor. Bunlardan biri de Kübra Çelik. Mardin merkezde yaşayan ve öğretmenlik yapan Çelik, köyün tarihi ve gelenekleri ile ilgili bilgi belge toplayarak bir araştırma çabası içinde. Köyde düzenlenen şenliğin detayları ve köydeki gelenekleri araştıran Çelik, köyün efsanelere de konu olduğunu ve doğaüstü güçlere sahip varlıkların olduğuna inanıldığını söylüyor. Çelik, bu varlıklar nedeniyle mağaralara gitmekten çekinildiğini söylüyor.

Anlatılan efsaneler Alımlı Köyü’nün tarihi ve geleneklerinin açığa çıkması ve bilinmesi için köylüler çaba sarf ediyor. Bunlardan biri de Kübra Çelik. Mardin merkezde yaşayan ve öğretmenlik yapan Çelik, köyün tarihi ve gelenekleri ile ilgili bilgi belge toplayarak bir araştırma çabası içinde. Köyde düzenlenen şenliğin detayları ve köydeki gelenekleri araştıran Çelik, köyün efsanelere de konu olduğunu ve doğaüstü güçlere sahip varlıkların olduğuna inanıldığını söylüyor. Çelik, bu varlıklar nedeniyle mağaralara gitmekten çekinildiğini söylüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Sertaç Kayar

Anlatılan efsaneler

Alımlı Köyü’nün tarihi ve geleneklerinin açığa çıkması ve bilinmesi için köylüler çaba sarf ediyor. Bunlardan biri de Kübra Çelik. Mardin merkezde yaşayan ve öğretmenlik yapan Çelik, köyün tarihi ve gelenekleri ile ilgili bilgi belge toplayarak bir araştırma çabası içinde. Köyde düzenlenen şenliğin detayları ve köydeki gelenekleri araştıran Çelik, köyün efsanelere de konu olduğunu ve doğaüstü güçlere sahip varlıkların olduğuna inanıldığını söylüyor. Çelik, bu varlıklar nedeniyle mağaralara gitmekten çekinildiğini söylüyor.

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