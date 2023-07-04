Üretimin kutsandığı 8 bin yıllık gelenek, tarihi köyde yeniden can buldu

© Sputnik / Sertaç Kayar Medeniyetlerin doğuşuna ve çöküşüne tanıklık ettiği için ‘medeniyetlerin beşiği’ olarak ifade edilen Mezopotamya’da, tarihte bilinen ve her geçen gün kaybolmaya yüz tutmuş ritüeller bazı yerlerde yaşatılmaya devam ediyor. Bereketli toprakları ile nam salmış bu bölgede üretime verilen önem çeşitli ritüellerle kutsanırdı.