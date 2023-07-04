https://sputniknews.com.tr/20230704/ukrayna-zaporojye-nukleer-santraline-elektrik-saglayan-750-kvluk-iletim-hattini-kesti-1073169183.html

Ukrayna, Zaporojye nükleer santraline elektrik sağlayan 750 kV’luk iletim hattını kesti

Ukrayna, Zaporojye nükleer santraline elektrik sağlayan 750 kV’luk iletim hattını kesti

Ukrayna’nın dün gece Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) elektrik sağlayan 750 kilovoltluk iletim hattını kestiği öğrenildi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T19:17+0300

2023-07-04T19:17+0300

2023-07-04T19:17+0300

ukrayna krizi

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Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom Genel Direktörü Renat Karçaa’nın açıklamasına göre Ukrayna dün gece Zaporojye NGS’ne elektrik tedarik eden Dinyeper elektrik iletim hattını kesti.Rossiya-24 televizyonuna konuşan Karçaa, “Bugün Moskova saatiyle 01.07’de (TSİ ile aynı) onlar (Ukrayna), 750’lik Dinyeper elektrik iletim hattını kapattı” ifadelerini kullandı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dün, Zaporojye NGS’nin dört ay sonra 330 kV’luk 6 yedek iletim hattından birine yeniden bağlandığını bildirdi. Çalışır durumda olan hat, yedek elektrik tedarik hattı olarak kullanılacak.Karçaa daha önce Rus basınına demecinde, Zaporojye NGS'nin 330 kV'luk bir yedek güç hattına bağlanmasının santraldeki nükleer güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırdığını açıklamıştı.Söz konusu hat onarılmadan önce santralin beslemesinin sadece 750 kV’luk elektrik iletim hattı üzerinden sağlandığına dikkat çeken Karçaa, bu durumun ciddi riskler oluşturduğunu vurgulamıştı.

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