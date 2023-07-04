https://sputniknews.com.tr/20230704/twitterdan-bir-kisitlama-daha-sadece-onayli-hesaplar-kullanabilecek-1073143012.html
Twitter'dan bir kısıtlama daha: Sadece onaylı hesaplar kullanabilecek
Twitter'dan bir kısıtlama daha: Sadece onaylı hesaplar kullanabilecek
Twitter, daha hızlı içerik takibi sağlayan TweetDeck'i, yalnızca onaylı hesapların kullanabileceğini açıkladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T10:25+0300
2023-07-04T10:25+0300
2023-07-04T10:28+0300
dünya
twitter
tweetdeck
duyuru
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Twitter, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.Diğer yandan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu META, Twitter'a rakip oluyor. Threads isimli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe kullanıma sunulacak.
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twitter, tweet kısıtlaması, tweetler neden görünmüyor, tweetdeck, elon musk
twitter, tweet kısıtlaması, tweetler neden görünmüyor, tweetdeck, elon musk
Twitter'dan bir kısıtlama daha: Sadece onaylı hesaplar kullanabilecek
10:25 04.07.2023 (güncellendi: 10:28 04.07.2023) Abone ol
Twitter, daha hızlı içerik takibi sağlayan TweetDeck'i, yalnızca onaylı hesapların kullanabileceğini açıkladı.
Twitter, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.
Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.
Diğer yandan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu META, Twitter'a rakip oluyor. Threads isimli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe kullanıma sunulacak.