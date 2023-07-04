https://sputniknews.com.tr/20230704/turkiyede-evlenmenin-maliyeti-bir-yilda-90-bin-liradan-400-bin-liraya-cikti-1073145883.html

Türkiye'de evlenmenin maliyeti: Bir yılda 90 bin liradan 400 bin liraya çıktı

Türkiye'de evlenmenin maliyeti: Bir yılda 90 bin liradan 400 bin liraya çıktı

Beyaz eşyasından mobilyasına, gelinlikten salon kirasına kadar bir düğünün maliyeti en az 400 bin TL'yi buldu. Ev kirası maliyeti ise bu rakamın dışında. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T12:02+0300

2023-07-04T12:02+0300

2023-07-04T12:07+0300

ekonomi

evlilik

maliyet

mobilya

düğün

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Mobilyacısından gelinlikçisine, kuyumcusundan beyaz eşyacısına, züccaciyesinden tekstilcisine kadar birçok iş kolunu besleyen sektör, büyük bir pazar oluşturuyor.Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı'nın haberine göre, evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyaları için çiftler minimum 400 bin TL’lik bir harcama yapıyor. Avantajix.com, önceki yıl başlattığı ‘Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırmasını’ bu yıl da tekrarladı.Araştırmadan çıkan sonuçlar, yeni evlenecek çiftleri kara kara düşündürecek türden. Buna göre, önceki yıl 90 bin TL olan evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 400 bin TL’ye yaklaştı.Yeni evlenecek çiftleri en çok zorlayan masrafların başında salon kiraları geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 50 bin TL’den başlıyor. Geçen yıl 574 bin 358 çiftin evlendiğini hatırlatan Avantajix.com dijital pazarlama direktörü Sevda Köseibiş, bu yıl da yaklaşık 600 bin çiftin evlenmesinin beklendiğini söyledi.Mobi̇lya ve elektroni̇k tutarıÇiftlerin bütçesini alt üst eden bir başka kalem ise mobilya. Sektörde ortalama kalitedeki salon, oturma, yatak odası takımları ve aksesuarlarının toplam fiyatı 120 bin TL’den başlıyor. Televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan beyaz eşyaların ortalama fiyatı da en düşük etiketli ürünler tercih edilse bile 60 bin TL’yi buluyor.4 bi̇lezi̇k 60 bi̇n TLPerdeler, halılar, yemek takımları, küçük ev aletleri gibi küçük kalemler isimlerinin aksine maliyette 50-55 bin TL’yi bulan toplam fiyatları ile bütçeyi sarsıyor. Gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri, gelin arabası süslemesi, depozito dahil ilk ev kirası da 50 bin liralık maliyetiyle çiftlerin ve ailelerin cüzdanlarını hırpalıyor. Düğünlerin olmazsa olmazı altın altıntakıda ise ince bileziklerin fiyatları 15 bin lira. Kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takması halinde bile takının maliyeti 60 bin liradan başlıyor.Beyaz eşya, gi̇yi̇mi̇ geri̇de bıraktıÖzellikle aile bütçelerinin en fazla etkilendiği mobilya ve elektrik-elektronik eşya kategorilerinde online satışlarda ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Sevda Köseibiş, “Geçen yıl beyaz eşya ve küçük ev aletleri 96,7 milyar TL’lik işlem hacmi ile giyim sektörünü bile geride bırakarak e-ticarette en yüksek pazar payına sahip sektör konumuna yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20220506/dugunde-taki-siniri-kupe-yuzuk-saat-ve-4-adet-20-gram-bilezik-haricinde-taki-yasak-1056132183.html

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