https://sputniknews.com.tr/20230704/turkiye-misir-iliskilerinde-yeni-donem-1073142342.html

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T10:11+0300

2023-07-04T10:11+0300

2023-07-04T10:20+0300

dünya

mısır

türkiye

büyükelçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073142796_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_74ebd556aae6773d505d8fedb95d753e.jpg

Türkiye ve Mısır'ın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardığı açıklandı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i atadı.Türkiye-Mısır ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

https://sputniknews.com.tr/20230605/turkiyenin-kahire-maslahatguzari-sen-misir-ile-yakinda-karsilikli-olarak-buyukelciler-atanacak--1072051875.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, türkiye, büyükelçi