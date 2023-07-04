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https://sputniknews.com.tr/20230704/turkiye-misir-iliskilerinde-yeni-donem-1073142342.html
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T10:11+0300
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dünya
mısır
türkiye
büyükelçi
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Türkiye ve Mısır'ın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardığı açıklandı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i atadı.Türkiye-Mısır ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20230605/turkiyenin-kahire-maslahatguzari-sen-misir-ile-yakinda-karsilikli-olarak-buyukelciler-atanacak--1072051875.html
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mısır, türkiye, büyükelçi
mısır, türkiye, büyükelçi

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem

10:11 04.07.2023 (güncellendi: 10:20 04.07.2023)
© AAMısır-Türkiye
Mısır-Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.
Türkiye ve Mısır'ın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardığı açıklandı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i atadı.
Türkiye-Mısır ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."
Salih Mutlu Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
POLİTİKA
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Şen: Mısır ile yakında karşılıklı olarak büyükelçiler atanacak
5 Haziran , 19:16
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