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https://sputniknews.com.tr/20230704/telefonunu-hastanede-sarj-etti-elektrik-parasini-birakip-gitti-lutfen-kabul-edin-1073159619.html
Telefonunu hastanede şarj etti, elektrik parasını bırakıp gitti: 'Lütfen kabul edin'
Telefonunu hastanede şarj etti, elektrik parasını bırakıp gitti: 'Lütfen kabul edin'
Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dolduran vatandaş, bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istedi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T15:54+0300
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yaşam
hastane
cep telefonu
şarj
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden hizmet alan bir vatandaş, şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu.Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana "Telefonumun şarjı bittiği için elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin" yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş, hastane yetkililerinden helallik istedi.Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
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hastane, cep telefonu, şarj

Telefonunu hastanede şarj etti, elektrik parasını bırakıp gitti: 'Lütfen kabul edin'

15:54 04.07.2023
© AA / Atatürk ÜniversitesiTelefonunu hastanede şarj etti, elektrik parasını bırakıp gitti: 'Lütfen kabul edin'
Telefonunu hastanede şarj etti, elektrik parasını bırakıp gitti: 'Lütfen kabul edin' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA / Atatürk Üniversitesi
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Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dolduran vatandaş, bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istedi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden hizmet alan bir vatandaş, şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu.
Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana "Telefonumun şarjı bittiği için elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin" yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş, hastane yetkililerinden helallik istedi.
Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaştan vefalı hareket. Vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içeren davranışlar, toplumumuzun değerlerine ve dayanışmaya olan inancını güçlendiriyor."
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YAŞAM
Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
17 Ağustos 2022, 10:47
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