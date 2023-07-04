https://sputniknews.com.tr/20230704/tel-avivde-bir-arac-yayalara-carpti-ucu-agir-7-kisi-yaralandi-1073157032.html

Tel Aviv'de bir araç yayalara çarptı: Üçü ağır 7 kişi yaralandı

Tel Aviv'de bir araç yayalara çarptı: Üçü ağır 7 kişi yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyinde bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla üçü ağır 7 kişinin yaralandığı, şoförün silahlı bir sivil tarafından... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T14:37+0300

2023-07-04T14:37+0300

2023-07-04T14:37+0300

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eylem

saldırı

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyindeki caddede bir aracın kaldırımdaki sivillere çarptığı, ardından şoförün araçtan inerek elindeki 'keskin objeyle' çevredekilere zarar vermeye çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, araçla çarpma sonucu yaralanan 3'ü ağır 7 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, 'saldırganın etkisiz hale getirildiği' aktarıldı.İsrail basınına konuşan bir polis kaynağı, yayalara çarpan aracın şoförünün çevredeki silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü ve olayın araştırıldığını belirtti.İsrail basınındaki haberlerde, yayalara çarpan aracın sürücüsünün işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinden bir Filistinli olduğu ileri sürüldü.Sosyal medyada Tel Aviv'deki caddede kaldırıma çıkmış bir kamyonet ve çevrede yatan yaralı kişilerin fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan bir videoda, silahlı bir sivilin yerde yatan bir kişiye birden fazla kez ateş ettiği görüldü.Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki 'eylemin İsrail'in Cenin'de işlediği suçlara karşı verilen karşılıklardan birincisi olduğu' ifade edildi, ancak Hamas olayı üstlenmedi.İsrail ordusu pazartesi gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na baskın ve hava saldırıları başlatmıştı. İkinci gününe giren saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 10’a yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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