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Tapuda yeni uygulama başladı: Bakan Tunç'tan açıklama
Tapuda yeni uygulama başladı: Bakan Tunç'tan açıklama
Gayrimenkul satışında yeni dönem bugün başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı yapılmasına yönelik uygulamayı başlatarak ilk tapuyu... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
tapu
gayrimenkul
noter
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 65. Noterliği'nde, noterliklerde taşınmaz satış sözleşmesinin yapılmasına yönelik uygulamayı başlattı.Yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik düzenlemenin geçen yıl yasalaştığını hatırlattı.Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Tunç, bugüne kadar çok sayıda yeni noterlik uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.Bakan Tunç, noterliklerde araç tescil işlemlerinin yapıldığını, mirasçılık belgelerinin verildiğini anlatarak, bu uygulamaların vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi.Nöbetçi noter uygulamasıTaşınmaz satış sözleşmelerinin ülke genelindeki noterliklerde yapılabileceğini belirten Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık" dedi.Yılmaz Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi.Adalet Bakanı Tunç, konuşmasının ardından ilk taşınmaz satışı işlemini izledi. İşlemlerin ardından Bakan Tunç, arsa satın alan kişiye tapusunu teslim etti.Ankara 65. Noterliği'nde, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve bakanlık bürokratları da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230704/tapuda-yeni-donem-uygulama-basliyor-1073137492.html
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tapu, gayrimenkul, noter
tapu, gayrimenkul, noter

Tapuda yeni uygulama başladı: Bakan Tunç'tan açıklama

11:15 04.07.2023
© AAGayrimenkul
Gayrimenkul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Gayrimenkul satışında yeni dönem bugün başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı yapılmasına yönelik uygulamayı başlatarak ilk tapuyu teslim etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 65. Noterliği'nde, noterliklerde taşınmaz satış sözleşmesinin yapılmasına yönelik uygulamayı başlattı.
Yeni uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik düzenlemenin geçen yıl yasalaştığını hatırlattı.
Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Tunç, bugüne kadar çok sayıda yeni noterlik uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.
Bakan Tunç, noterliklerde araç tescil işlemlerinin yapıldığını, mirasçılık belgelerinin verildiğini anlatarak, bu uygulamaların vatandaşlara kolaylık sağladığını dile getirdi.

Nöbetçi noter uygulaması

Taşınmaz satış sözleşmelerinin ülke genelindeki noterliklerde yapılabileceğini belirten Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler, nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli bir kolaylık" dedi.
Yılmaz Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi.
Adalet Bakanı Tunç, konuşmasının ardından ilk taşınmaz satışı işlemini izledi. İşlemlerin ardından Bakan Tunç, arsa satın alan kişiye tapusunu teslim etti.
Ankara 65. Noterliği'nde, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve bakanlık bürokratları da yer aldı.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
TÜRKİYE
Tapuda yeni dönem başlıyor: Uygulamanın ayrıntıları belli oldu
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