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Tanzanya'nın safari noktası Mikumi Milli Parkı
Tanzanya'nın safari noktası Mikumi Milli Parkı
Tanzanya'nın en büyük dördüncü parkı olma özelliğine sahip Mikumi Milli Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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vahşi doğa, afrika, park, zebra, fotoğraf, фото
vahşi doğa, afrika, park, zebra, fotoğraf, фото

Tanzanya'nın safari noktası Mikumi Milli Parkı

14:09 04.07.2023
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Tanzanya'nın en büyük dördüncü parkı olma özelliğine sahip Mikumi Milli Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor.
© İHAMikumi Milli Parkı, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Morogoro şehrinde 3 bin 230 metrekarelik yüzölçümüne sahip.
Mikumi Milli Parkı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Mikumi Milli Parkı, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Morogoro şehrinde 3 bin 230 metrekarelik yüzölçümüne sahip.
© İHAMikumi Milli Parkı, birbirinden değişik vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
Mikumi Milli Parkı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Mikumi Milli Parkı, birbirinden değişik vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
© İHAÜlkenin en büyük dördüncü milli parkına, safari tutkunları saatlerini harcayarak ulaşıyor.
Mikumi Milli Parkı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ülkenin en büyük dördüncü milli parkına, safari tutkunları saatlerini harcayarak ulaşıyor.
© İHAZiyaret edenler, vahşi yaşamı yakından gözlemleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.
Mikumi Milli Parkı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ziyaret edenler, vahşi yaşamı yakından gözlemleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.
© İHAParktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Mikumi Milli Parkı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Parktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
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