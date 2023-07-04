Tanzanya'nın safari noktası Mikumi Milli Parkı

© İHAMikumi Milli Parkı, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Morogoro şehrinde 3 bin 230 metrekarelik yüzölçümüne sahip.
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© İHA
Mikumi Milli Parkı, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Morogoro şehrinde 3 bin 230 metrekarelik yüzölçümüne sahip.
© İHAMikumi Milli Parkı, birbirinden değişik vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
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© İHA
Mikumi Milli Parkı, birbirinden değişik vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
© İHAÜlkenin en büyük dördüncü milli parkına, safari tutkunları saatlerini harcayarak ulaşıyor.
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© İHA
Ülkenin en büyük dördüncü milli parkına, safari tutkunları saatlerini harcayarak ulaşıyor.
© İHAZiyaret edenler, vahşi yaşamı yakından gözlemleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.
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© İHA
Ziyaret edenler, vahşi yaşamı yakından gözlemleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.
© İHAParktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
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© İHA
Parktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.