https://sputniknews.com.tr/20230704/sosyal-medyada-atolyede-silah-uretimi-videosuna-iliskin-1-gozalti-1073176663.html
Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ videosuna ilişkin 1 gözaltı
Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ videosuna ilişkin 1 gözaltı
Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 kişiyi gözaltına aldı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:39+0300
2023-07-04T22:39+0300
2023-07-04T22:39+0300
türkiye
silah
sosyal medya
atölye
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Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların gündeme gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde video içeriğinde bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şahsın belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Ekipler, paylaşım içeriğinde yer alan şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 26 yaşındaki A.U. isimli şüpheli, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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silah, sosyal medya, atölye
silah, sosyal medya, atölye
Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ videosuna ilişkin 1 gözaltı
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Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 kişiyi gözaltına aldı.
Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların gündeme gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan kontrollerde video içeriğinde bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şahsın belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Ekipler, paylaşım içeriğinde yer alan şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 26 yaşındaki A.U. isimli şüpheli, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.