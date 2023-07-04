https://sputniknews.com.tr/20230704/sabiha-gokcen-havalimaninda-aprona-atlayarak-ucaga-binmek-isteyen-iki-kisi-gozaltina-alindi-1073165440.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu, ekipleri alarma geçirdi. İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:48+0300
2023-07-04T17:48+0300
2023-07-04T17:48+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073165546_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_9c9ad9017dc4ac3419ab15da76d93305.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.AA'da yer alan habere göre havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073165546_100:0:711:458_1920x0_80_0_0_9ced42b84e2c98aee63801180bd563b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı
Abone ol
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu, ekipleri alarma geçirdi. İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince kısa sürede gözaltına alındı. Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.
AA'da yer alan habere göre havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.
Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.
Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.
Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.