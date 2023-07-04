https://sputniknews.com.tr/20230704/sabiha-gokcen-havalimaninda-aprona-atlayarak-ucaga-binmek-isteyen-iki-kisi-gozaltina-alindi-1073165440.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu, ekipleri alarma geçirdi. İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T17:48+0300

2023-07-04T17:48+0300

2023-07-04T17:48+0300

türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.AA'da yer alan habere göre havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı