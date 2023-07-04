Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Şehirlerin yeniden tasarlanması gerekiyor'
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Canlı
20:38
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230704/sabiha-gokcen-havalimaninda-aprona-atlayarak-ucaga-binmek-isteyen-iki-kisi-gozaltina-alindi-1073165440.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu, ekipleri alarma geçirdi. İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:48+0300
2023-07-04T17:48+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073165546_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_9c9ad9017dc4ac3419ab15da76d93305.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.AA'da yer alan habere göre havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073165546_100:0:711:458_1920x0_80_0_0_9ced42b84e2c98aee63801180bd563b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona atlayarak uçağa binmek isteyen iki kişi gözaltına alındı

17:48 04.07.2023
© FotoğrafSabiha Gökçen Havalimanında aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
Sabiha Gökçen Havalimanında aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona giren iki yolcu, ekipleri alarma geçirdi. İlk olayda İtalya uçuşunu kaçıran bir kişi camı kırıp aprona girince kısa sürede gözaltına alındı. Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.
AA'da yer alan habere göre havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.
Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.
Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.
Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала