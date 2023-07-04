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https://sputniknews.com.tr/20230704/putin-yeni-bolgeler-uzerinden-kirima-turist-gonderme-fikrinin-degerlendirilmesi-talimatini-verdi-1073167961.html
Putin, yeni bölgeler üzerinden Kırım'a turist gönderme fikrinin değerlendirilmesi talimatını verdi
Putin, yeni bölgeler üzerinden Kırım'a turist gönderme fikrinin değerlendirilmesi talimatını verdi
Rusya lideri Vladimir Putin, Kırım’a turistleri yeni bölgeler üzerinden gönderme fikrinin etraflıca değerlendirilmesi talimatını verdi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T18:55+0300
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dünya
kırım
rusya
turist
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda turist akışının bir kısmını Kırım'a köprü üzerinden değil, Rusya'nın yeni bölgelerinden gönderme fikrinin etraflıca değerlendirilmesi talimatını verdi.Rus lider, turist akışının Krasnodar Bölgesi'ni bypass ederek Rusya'nın yeni bölgeleri üzerinden Kırım'a yönlendirilmesinin ancak tüm güvenlik önlemlerine uyularak mümkün olacağına dikkat çekti.“Bu durumun her açıdan değerlendirilmesi gerekiyor, fakat elbette tüm imkanların kullanılması lazım, buna katılıyorum. Tüm bölgesel servislerle, ulaştırma kurumu ile, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile uyumlu bir şekilde çalışılmasını rica ederim. Vatandaşlar için yapılabilecek her şey yapılmalı” diyen Putin, Kırım Köprüsü’ndeki trafik tıkanmalarının önlenememesi durumunda ise insanların ‘zorunlu olarak girmek için harcadıkları zamanı normal bir şekilde geçirmelerine’ yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.Putin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev’den sürekli iletişim halinde olmasını ve ek yardıma ihtiyaç duyduğu halde bunu bildirmesini istedi.Kırım lideri Sergey Aksenov ise ağustos ayında köprüde dönüş yolunda trafik tıkanıklığının oluşabileceği konusunda uyardı, fakat aynı zamanda yetkililerin böyle bir durumda koordineli bir şekilde müdahale etmeye hazır olduklarını ifade etti.Geçtiğimiz hafta sonu Kuban bölgesinden Kırım köprüsünün girişinde otomobiller birikmeye başladı. Tıkanıklık, her birinin denetlenmesi gereken araç akışındaki artıştan dolayı meydana geldi. Ulaştırma Bakanlığı ek geçiş noktaların açılacağını duyurdu. Pazartesi günü trafik sıkışıklığı 13 kilometreye uzamıştı, bugün 7.3 kilometrelik bir trafik sıkışıklığı olduğu bildirildi.
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kırım, rusya, turist
kırım, rusya, turist

Putin, yeni bölgeler üzerinden Kırım'a turist gönderme fikrinin değerlendirilmesi talimatını verdi

18:55 04.07.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKırım, Yalta, turist
Kırım, Yalta, turist - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, Kırım’a turistleri yeni bölgeler üzerinden gönderme fikrinin etraflıca değerlendirilmesi talimatını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda turist akışının bir kısmını Kırım'a köprü üzerinden değil, Rusya'nın yeni bölgelerinden gönderme fikrinin etraflıca değerlendirilmesi talimatını verdi.
Rus lider, turist akışının Krasnodar Bölgesi'ni bypass ederek Rusya'nın yeni bölgeleri üzerinden Kırım'a yönlendirilmesinin ancak tüm güvenlik önlemlerine uyularak mümkün olacağına dikkat çekti.
“Bu durumun her açıdan değerlendirilmesi gerekiyor, fakat elbette tüm imkanların kullanılması lazım, buna katılıyorum. Tüm bölgesel servislerle, ulaştırma kurumu ile, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile uyumlu bir şekilde çalışılmasını rica ederim. Vatandaşlar için yapılabilecek her şey yapılmalı” diyen Putin, Kırım Köprüsü’ndeki trafik tıkanmalarının önlenememesi durumunda ise insanların ‘zorunlu olarak girmek için harcadıkları zamanı normal bir şekilde geçirmelerine’ yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.
Putin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev’den sürekli iletişim halinde olmasını ve ek yardıma ihtiyaç duyduğu halde bunu bildirmesini istedi.
Kırım lideri Sergey Aksenov ise ağustos ayında köprüde dönüş yolunda trafik tıkanıklığının oluşabileceği konusunda uyardı, fakat aynı zamanda yetkililerin böyle bir durumda koordineli bir şekilde müdahale etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta sonu Kuban bölgesinden Kırım köprüsünün girişinde otomobiller birikmeye başladı. Tıkanıklık, her birinin denetlenmesi gereken araç akışındaki artıştan dolayı meydana geldi. Ulaştırma Bakanlığı ek geçiş noktaların açılacağını duyurdu. Pazartesi günü trafik sıkışıklığı 13 kilometreye uzamıştı, bugün 7.3 kilometrelik bir trafik sıkışıklığı olduğu bildirildi.
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