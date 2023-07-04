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https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-ozelden-yuzde-25-kira-artisi-aciklamasi-buldugu-care-yaraya-merhem-olmuyor-1073154679.html
Özgür Özel'den 'yüzde 25 kira artışı' açıklaması: 'Bulduğu çare yaraya merhem olmuyor'
Özgür Özel'den 'yüzde 25 kira artışı' açıklaması: 'Bulduğu çare yaraya merhem olmuyor'
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması uygulamasına devam edilmesi kararıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Türkiye... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T14:24+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, kabine toplantısı sonrasında kira artışına yüzde 25 sınırlaması uygulamasının temmuz ayı için de geçerli olacağını açıkladı. Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karara tepki gösterdi.Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Tayyip Erdoğan kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırmaya devam edeceklerini açıkladı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bir yıllık artış yüzde 71,43, gerçek artış yüzde 300'lerde... Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok..."
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kira
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kira

Özgür Özel'den 'yüzde 25 kira artışı' açıklaması: 'Bulduğu çare yaraya merhem olmuyor'

14:24 04.07.2023
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması uygulamasına devam edilmesi kararıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine dikkati çeken Özel, "Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok..." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, kabine toplantısı sonrasında kira artışına yüzde 25 sınırlaması uygulamasının temmuz ayı için de geçerli olacağını açıkladı. Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karara tepki gösterdi.
Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Tayyip Erdoğan kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırmaya devam edeceklerini açıkladı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bir yıllık artış yüzde 71,43, gerçek artış yüzde 300'lerde... Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok..."
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