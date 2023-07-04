https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-ozelden-yuzde-25-kira-artisi-aciklamasi-buldugu-care-yaraya-merhem-olmuyor-1073154679.html

Özgür Özel'den 'yüzde 25 kira artışı' açıklaması: 'Bulduğu çare yaraya merhem olmuyor'

Özgür Özel'den 'yüzde 25 kira artışı' açıklaması: 'Bulduğu çare yaraya merhem olmuyor'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması uygulamasına devam edilmesi kararıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Türkiye... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T14:24+0300

2023-07-04T14:24+0300

2023-07-04T14:24+0300

politika

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kira

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, kabine toplantısı sonrasında kira artışına yüzde 25 sınırlaması uygulamasının temmuz ayı için de geçerli olacağını açıkladı. Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karara tepki gösterdi.Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Tayyip Erdoğan kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırmaya devam edeceklerini açıkladı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bir yıllık artış yüzde 71,43, gerçek artış yüzde 300'lerde... Sınırlandırma kararı alsan da dinleyen yok, bulduğun çarenin yaraya merhem olduğu da yok..."

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2023

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kira