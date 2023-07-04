https://sputniknews.com.tr/20230704/oliver-varhelyi-turkiyedeki-multecilere-ve-ev-sahibi-topluluklara-yardim-etmeyi-surdurecegiz-1073172176.html

Oliver Varhelyi: Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara yardım etmeyi sürdüreceğiz

Oliver Varhelyi: Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara yardım etmeyi sürdüreceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini geliştirmeye ve göç konusunda destek... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T20:17+0300

2023-07-04T20:17+0300

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türkiye

ab

göçmen

türkiye

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Varhelyi, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'deki TOBB ofisinde düzenlenen göç yönetimi alanında AB-Türkiye ilişkileri, mevcut eğilimler, gelecek perspektifleri ve ortak zorluklarla ilgili yüksek düzeyli panelde konuştu.Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ederek başlayan Varhelyi, AB'nin gelecek yıllarda Türkiye'deki yeni hükümetle çalışmaya dair büyük umutları olduğunu söyledi.AB'nin, süregelen tüm zorluklara rağmen Türkiye ile stratejik ilişkiler kurmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Varhelyi, "Elbette bu ilişki, her zaman olduğu gibi hem bizim hem de Türkiye için tarihi bir öneme sahip olmuştur ve olmaya devam edecektir. Birbirimize bağımlıyız ve bence bu asla unutmamamız gereken çok önemli bir sağduyu. Ortak refahımız ve istikrarımız için birbirimize ihtiyacımız var. Halkımızın menfaati için birbirimize ihtiyacımız var. Bunun için elbette işbirliği temelinde ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilere ve ortaklıklara ihtiyacımız var. Tabii ki; ekonomilerimiz ve toplumlarımız için muazzam jeopolitik zorlukların olduğu bir dönemde istikrarlı ve güvenli bir Doğu Akdeniz bölgesine ihtiyacımız var. Bu her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.Varhelyi, sözlerini şöyle sürdürdü:'AB, Türkiye'yi destekleme taahhüdünü sürdürüyor'Varhelyi, göç konusunun önemli bir sınama olduğunu vurgulayarak, AB'nin taahhütlerini yerine getirmesinin, Türkiye gibi hem siyasi, hem mali hem de operasyonel açıdan ortaklığının somut sonuçlar vermesi gerektiğinin altını çizdi.AB'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Varhelyi, "AB Türkiye'yi destekleme taahhüdünü sürdürüyor." dedi.Varhelyi, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göç ve sığınmacılar konulu mutabakatın önemli sonuçlar verdiğini belirterek, "Bu nedenle, bu mutabakatın uygulanmasına bağlı kalacağız. Çabaların devam edeceği konusunda Türkiye'ye güveniyoruz." dedi.AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, şunları aktardı:Varhelyi, bu yardımların, sahadaki mevcut gerçeklere uygun şekilde ve düzeyde olacağını, Türkiye ile istişare halinde planlanacağını kaydetti.

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