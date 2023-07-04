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https://sputniknews.com.tr/20230704/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-ve-emekli-maasina-ek-zamda-oranlar-netlesti-1073136389.html
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşına ek zamda oranlar netleşti
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşına ek zamda oranlar netleşti
Memur ve emekli zammı için gözler Meclis'te yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olması... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T06:28+0300
2023-07-04T06:31+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli maaşı
kabine
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" diye konuştu.Sabah'ın haberine göre, zam düzenlemeleri 1. torba yasa ile Meclis'e gelecek. 15 Temmuz öncesi emekli zammı ve memur maaş artışları için torba yasa teklifi yasalaşacak. Yasa TÜİK'in 5 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonunu açıklaması sonrası Meclis'e gelecek. Son olarak 15 Temmuz öncesi Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.22 bin liraya yükselecekYapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85.68 olarak kayıtlara geçecek.Zam oranının kesinleşmesi sonrası tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2.81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 18.50 civarında olacak. Ortalama beklenti ise yüzde 18-20 arasında oldu.Emekli maaşında yüzde 30 artışEmekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.Kök maaşa uygulanacakEmekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ila yüzde 45 arasında olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.Ek zam ne kadar olacak?Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebilir. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23.69, yüzde 45 olursa ek zam 28.69 olacak.Ocak 2023'teki gibi yüzde refah paylı tüm maaşlara yüzde 30 zam uygulanabilir. 22 bin TL'ye ulaşmayan maaşlar burada bu rakama çekilebilir. Daha sonra tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılabilir.Kıdem tazminatı tavanı değişecekHazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19.982.83 TL oldu.Memur zammı yüzde 30 olursa kıdem tazminatı tavanı 25.977.68 TLMemur zammı yüzde 35 olursa kıdem tazminatı tavanı 26.976.82 TLMemur zammı yüzde 40 olursa kıdem tazminatı tavanı 27.975.96 TLMemur zammı yüzde 45 olursa kıdem tazminatı tavanı 28.975.10 TL olacak.
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Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşına ek zamda oranlar netleşti

06:28 04.07.2023 (güncellendi: 06:31 04.07.2023)
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Memur ve emekli zammı için gözler Meclis'te yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olması bekleniyor. Memur zammı ise yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" diye konuştu.
Sabah'ın haberine göre, zam düzenlemeleri 1. torba yasa ile Meclis'e gelecek. 15 Temmuz öncesi emekli zammı ve memur maaş artışları için torba yasa teklifi yasalaşacak. Yasa TÜİK'in 5 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonunu açıklaması sonrası Meclis'e gelecek. Son olarak 15 Temmuz öncesi Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

22 bin liraya yükselecek

Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85.68 olarak kayıtlara geçecek.
Zam oranının kesinleşmesi sonrası tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.
Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2.81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 18.50 civarında olacak. Ortalama beklenti ise yüzde 18-20 arasında oldu.

Emekli maaşında yüzde 30 artış

Emekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

Kök maaşa uygulanacak

Emekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ila yüzde 45 arasında olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

Ek zam ne kadar olacak?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebilir. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23.69, yüzde 45 olursa ek zam 28.69 olacak.
Ocak 2023'teki gibi yüzde refah paylı tüm maaşlara yüzde 30 zam uygulanabilir. 22 bin TL'ye ulaşmayan maaşlar burada bu rakama çekilebilir. Daha sonra tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılabilir.

Kıdem tazminatı tavanı değişecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19.982.83 TL oldu.
Memur zammı yüzde 30 olursa kıdem tazminatı tavanı 25.977.68 TL
Memur zammı yüzde 35 olursa kıdem tazminatı tavanı 26.976.82 TL
Memur zammı yüzde 40 olursa kıdem tazminatı tavanı 27.975.96 TL
Memur zammı yüzde 45 olursa kıdem tazminatı tavanı 28.975.10 TL olacak.
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