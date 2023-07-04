https://sputniknews.com.tr/20230704/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-saat-verildi-1073136624.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji, 4 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T06:40+0300

2023-07-04T06:40+0300

2023-07-04T06:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CAz bulutluEDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutluKOCAELİ °C, 32°CAz bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230703/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-cok-sayida-bolge-icin-alarm-1073096539.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu