https://sputniknews.com.tr/20230704/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-gun-yarin-masadaki-3-formul-1073138474.html

Memur ve emekli maaşına zam için kritik gün yarın: Masadaki 3 formül

Memur ve emekli maaşına zam için kritik gün yarın: Masadaki 3 formül

Milyonları ilgilendiren emekli ve memur maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Zam için refah payı, seyyanen ve oransal... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T08:47+0300

2023-07-04T08:47+0300

2023-07-04T08:47+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli maaşı

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4 milyonun üzerinde memur, 16 milyona yakın emeklinin temmuz maaş zammı yarın (5 Temmuz) netleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmeye bağlı 2. 6 ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak.Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, maaş zammında "Refah payı, seyyanen ve oransal" olmak üzere 3 seçenek ön plana çıkıyor. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşırken, emekli aylığında kademeli bir artış söz konusu olacak. Zamlı maaş ve aylıklar temmuz ayı ile birlikte ödenecek.Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre geçen ay yüzde 2.49 olan haziran ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2.81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38.55 olurken, 12 ay sonrası için artış beklentisi yüzde 30.65'e yükseldi.Yüzde 35 zam bekleniyorYüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin teklif de hızlı bir şekilde yasalaşacak.Maaş zammında diğer seçenek de oransal olarak yükseltmek yerine seyyanen artış olup, en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dâhil en düşük maaş 22 bin liraya çıkarılacak. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış da farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak.Kademeli zamEn düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken zam, kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara 50, 3.500 -5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek. Yapılan zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar, yine 7 bin 500 lira aylık almaya devam edecek. Kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan farkı telafi edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230704/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-ve-emekli-maasina-ek-zamda-oranlar-netlesti-1073136389.html

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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli maaşı