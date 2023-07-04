https://sputniknews.com.tr/20230704/macaristan-ukrayna-bankamiza-yaptirimi-kaldirana-kadar-yardimi-engellemeye-devam-edecegiz-1073177887.html
Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz
Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Macar bankası OTP’yi Rusya’ya destek veren şirketler listesinden çıkarmadığı sürece Avrupa Birliği’nin... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T23:36+0300
2023-07-04T23:36+0300
2023-07-04T23:36+0300
ukrayna krizi
peter szijjarto
macaristan
avrupa birliği
yaptırım
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Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Duruşumuz net. OTP, bu listeden çıkarılmadığı sürece Macaristan AB içinde Ukrayna’ya silah sevkiyatının finansmanına destek vermeyecek” ifadesini kullandı.Macaristan’ın daha önce 500 milyon euro’yu engellediğini, gelecekte de Ukrayna’ya yardım tekliflerini engellemeye devam edeceğini anlatan Szijjarto, OPT bankasının ‘kara listeye’ alınması sebeplerinin gülünç olduğunu belirterek, “Banka, Rusya’nın bankacılık sektöründeki varlığının yüzde 0.1’i geçmemesi için durumu takip ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/bati-medyasi-macaristan-ve-yunanistan-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketini-engelledi-1071661941.html
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peter szijjarto, macaristan, avrupa birliği, yaptırım
peter szijjarto, macaristan, avrupa birliği, yaptırım
Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Macar bankası OTP’yi Rusya’ya destek veren şirketler listesinden çıkarmadığı sürece Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yardımlarını engellemeye devam edeceklerini belirtti.
Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Duruşumuz net. OTP, bu listeden çıkarılmadığı sürece Macaristan AB içinde Ukrayna’ya silah sevkiyatının finansmanına destek vermeyecek” ifadesini kullandı.
Macaristan’ın daha önce 500 milyon euro’yu engellediğini, gelecekte de Ukrayna’ya yardım tekliflerini engellemeye devam edeceğini anlatan Szijjarto, OPT bankasının ‘kara listeye’ alınması sebeplerinin gülünç olduğunu belirterek, “Banka, Rusya’nın bankacılık sektöründeki varlığının yüzde 0.1’i geçmemesi için durumu takip ediyor” diye ekledi.