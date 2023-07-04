https://sputniknews.com.tr/20230704/macaristan-ukrayna-bankamiza-yaptirimi-kaldirana-kadar-yardimi-engellemeye-devam-edecegiz-1073177887.html

Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz

Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Macar bankası OTP’yi Rusya’ya destek veren şirketler listesinden çıkarmadığı sürece Avrupa Birliği’nin... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T23:36+0300

2023-07-04T23:36+0300

2023-07-04T23:36+0300

ukrayna krizi

peter szijjarto

macaristan

avrupa birliği

yaptırım

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Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Duruşumuz net. OTP, bu listeden çıkarılmadığı sürece Macaristan AB içinde Ukrayna’ya silah sevkiyatının finansmanına destek vermeyecek” ifadesini kullandı.Macaristan’ın daha önce 500 milyon euro’yu engellediğini, gelecekte de Ukrayna’ya yardım tekliflerini engellemeye devam edeceğini anlatan Szijjarto, OPT bankasının ‘kara listeye’ alınması sebeplerinin gülünç olduğunu belirterek, “Banka, Rusya’nın bankacılık sektöründeki varlığının yüzde 0.1’i geçmemesi için durumu takip ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/bati-medyasi-macaristan-ve-yunanistan-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketini-engelledi-1071661941.html

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peter szijjarto, macaristan, avrupa birliği, yaptırım