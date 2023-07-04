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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/macaristan-ukrayna-bankamiza-yaptirimi-kaldirana-kadar-yardimi-engellemeye-devam-edecegiz-1073177887.html
Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz
Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Macar bankası OTP’yi Rusya’ya destek veren şirketler listesinden çıkarmadığı sürece Avrupa Birliği’nin... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T23:36+0300
2023-07-04T23:36+0300
ukrayna krizi
peter szijjarto
macaristan
avrupa birliği
yaptırım
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Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Duruşumuz net. OTP, bu listeden çıkarılmadığı sürece Macaristan AB içinde Ukrayna’ya silah sevkiyatının finansmanına destek vermeyecek” ifadesini kullandı.Macaristan’ın daha önce 500 milyon euro’yu engellediğini, gelecekte de Ukrayna’ya yardım tekliflerini engellemeye devam edeceğini anlatan Szijjarto, OPT bankasının ‘kara listeye’ alınması sebeplerinin gülünç olduğunu belirterek, “Banka, Rusya’nın bankacılık sektöründeki varlığının yüzde 0.1’i geçmemesi için durumu takip ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/bati-medyasi-macaristan-ve-yunanistan-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketini-engelledi-1071661941.html
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peter szijjarto, macaristan, avrupa birliği, yaptırım
peter szijjarto, macaristan, avrupa birliği, yaptırım

Macaristan: Ukrayna, bankamıza yaptırımı kaldırana kadar yardımı engellemeye devam edeceğiz

23:36 04.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Macar bankası OTP’yi Rusya’ya destek veren şirketler listesinden çıkarmadığı sürece Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yardımlarını engellemeye devam edeceklerini belirtti.
Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Duruşumuz net. OTP, bu listeden çıkarılmadığı sürece Macaristan AB içinde Ukrayna’ya silah sevkiyatının finansmanına destek vermeyecek” ifadesini kullandı.
Macaristan’ın daha önce 500 milyon euro’yu engellediğini, gelecekte de Ukrayna’ya yardım tekliflerini engellemeye devam edeceğini anlatan Szijjarto, OPT bankasının ‘kara listeye’ alınması sebeplerinin gülünç olduğunu belirterek, “Banka, Rusya’nın bankacılık sektöründeki varlığının yüzde 0.1’i geçmemesi için durumu takip ediyor” diye ekledi.
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
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