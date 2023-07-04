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https://sputniknews.com.tr/20230704/kuresellesme-karsiti-ionov-abd-iade-edilmem-icin-ispanyol-tarafina-yogun-baski-yapiyor-1073172817.html
Küreselleşme karşıtı Ionov: ABD iade edilmem için İspanyol tarafına yoğun baskı yapıyor
Küreselleşme karşıtı Ionov: ABD iade edilmem için İspanyol tarafına yoğun baskı yapıyor
Rusya Küreselleşme Karşıtı Hareketi Kurucusu Aleksandr Ionov, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyduğunu belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T20:28+0300
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dünya
küreselleşme
abd
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Rusya Küreselleşme Karşıtı Hareketi Kurucusu Ionov, Sputnik’e demecinde, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyulduğunu duyurmasının ardından gelen çok sayıda tehdit nedeniyle kendisi ve ailesi için endişelendiğini söyledi.Ionov, "Birincisi, pek çok tehdit var. İkincisi, fiilen başlatılmış bir av var. Eğer ülkeyi terk edersem, kesinlikle tutuklanacağım. Amerikalılar şu anda İspanyol tarafına bana karşı ceza davası açmaları ve Avrupa'da bir tutuklama emri çıkarmaları için yoğun şekilde baskı yapıyor, çünkü tüm ülkelerin ABD ile karşılıklı iade konusunda anlaşması yok. Bunu yaparak, seyahat etme ve diğer ülkelerdeki siyasi gruplarla iletişim kurma imkanlarımı engellemeye çalışıyorlar. Yani amaçları beni tamamen izole etmek" dedi.ABD’nin baskılarına Ukrayna'da ceza davası, yaptırımlar ve Ukraynalıların sürekli tehditlerinin de eklendiğini vurgulayan Ionov, “Elbette elimden geldiğince güvenliğime dikkat ediyorum. Ben resmi bir yetkili değilim, Federal Güvenlik Servisi veya İçişleri Bakanlığı tarafından korunmuyorum, dolayısıyla sıradan bir politikacı ve aktivistten bir El-Bağdadi çıkarmak çok garip bir olay” diye konuştu.Ionov’un 2014-2022 döneminde etki kampanyalarında kullanılmak üzere ABD’nin bazı eyaletlerindeki siyasi grupların üyelerine para ödeyerek Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) adına çalışmaya ikna ettiği öne sürülerek yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulduğunu duyurulmuştu. Afrika Halk Sosyalist Parti’nin temsilcileri bu gruplar arasında gösterilmişti. Bu partinin üyeleri olan dört ABD vatandaşına bu dava kapsamında suçlamalar yöneltilmişti.
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küreselleşme, abd, ispanya
küreselleşme, abd, ispanya

Küreselleşme karşıtı Ionov: ABD iade edilmem için İspanyol tarafına yoğun baskı yapıyor

20:28 04.07.2023
© AAABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Rusya Küreselleşme Karşıtı Hareketi Kurucusu Aleksandr Ionov, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyduğunu belirtti.
Rusya Küreselleşme Karşıtı Hareketi Kurucusu Ionov, Sputnik’e demecinde, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyulduğunu duyurmasının ardından gelen çok sayıda tehdit nedeniyle kendisi ve ailesi için endişelendiğini söyledi.
Ionov, "Birincisi, pek çok tehdit var. İkincisi, fiilen başlatılmış bir av var. Eğer ülkeyi terk edersem, kesinlikle tutuklanacağım. Amerikalılar şu anda İspanyol tarafına bana karşı ceza davası açmaları ve Avrupa'da bir tutuklama emri çıkarmaları için yoğun şekilde baskı yapıyor, çünkü tüm ülkelerin ABD ile karşılıklı iade konusunda anlaşması yok. Bunu yaparak, seyahat etme ve diğer ülkelerdeki siyasi gruplarla iletişim kurma imkanlarımı engellemeye çalışıyorlar. Yani amaçları beni tamamen izole etmek" dedi.
ABD’nin baskılarına Ukrayna'da ceza davası, yaptırımlar ve Ukraynalıların sürekli tehditlerinin de eklendiğini vurgulayan Ionov, “Elbette elimden geldiğince güvenliğime dikkat ediyorum. Ben resmi bir yetkili değilim, Federal Güvenlik Servisi veya İçişleri Bakanlığı tarafından korunmuyorum, dolayısıyla sıradan bir politikacı ve aktivistten bir El-Bağdadi çıkarmak çok garip bir olay” diye konuştu.
Ionov’un 2014-2022 döneminde etki kampanyalarında kullanılmak üzere ABD’nin bazı eyaletlerindeki siyasi grupların üyelerine para ödeyerek Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) adına çalışmaya ikna ettiği öne sürülerek yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulduğunu duyurulmuştu. Afrika Halk Sosyalist Parti’nin temsilcileri bu gruplar arasında gösterilmişti. Bu partinin üyeleri olan dört ABD vatandaşına bu dava kapsamında suçlamalar yöneltilmişti.
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