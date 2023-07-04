https://sputniknews.com.tr/20230704/kuresellesme-karsiti-ionov-abd-iade-edilmem-icin-ispanyol-tarafina-yogun-baski-yapiyor-1073172817.html

Küreselleşme karşıtı Ionov: ABD iade edilmem için İspanyol tarafına yoğun baskı yapıyor

Küreselleşme karşıtı Ionov: ABD iade edilmem için İspanyol tarafına yoğun baskı yapıyor

Rusya Küreselleşme Karşıtı Hareketi Kurucusu Aleksandr Ionov, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyduğunu belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T20:28+0300

2023-07-04T20:28+0300

2023-07-04T20:28+0300

dünya

küreselleşme

abd

ispanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062256314_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83f1ca6b7efc49e8b684500969fa472c.jpg

Rusya Küreselleşme Karşıtı Hareketi Kurucusu Ionov, Sputnik’e demecinde, ABD'nin yakalanması için başına ödül koyulduğunu duyurmasının ardından gelen çok sayıda tehdit nedeniyle kendisi ve ailesi için endişelendiğini söyledi.Ionov, "Birincisi, pek çok tehdit var. İkincisi, fiilen başlatılmış bir av var. Eğer ülkeyi terk edersem, kesinlikle tutuklanacağım. Amerikalılar şu anda İspanyol tarafına bana karşı ceza davası açmaları ve Avrupa'da bir tutuklama emri çıkarmaları için yoğun şekilde baskı yapıyor, çünkü tüm ülkelerin ABD ile karşılıklı iade konusunda anlaşması yok. Bunu yaparak, seyahat etme ve diğer ülkelerdeki siyasi gruplarla iletişim kurma imkanlarımı engellemeye çalışıyorlar. Yani amaçları beni tamamen izole etmek" dedi.ABD’nin baskılarına Ukrayna'da ceza davası, yaptırımlar ve Ukraynalıların sürekli tehditlerinin de eklendiğini vurgulayan Ionov, “Elbette elimden geldiğince güvenliğime dikkat ediyorum. Ben resmi bir yetkili değilim, Federal Güvenlik Servisi veya İçişleri Bakanlığı tarafından korunmuyorum, dolayısıyla sıradan bir politikacı ve aktivistten bir El-Bağdadi çıkarmak çok garip bir olay” diye konuştu.Ionov’un 2014-2022 döneminde etki kampanyalarında kullanılmak üzere ABD’nin bazı eyaletlerindeki siyasi grupların üyelerine para ödeyerek Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) adına çalışmaya ikna ettiği öne sürülerek yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulduğunu duyurulmuştu. Afrika Halk Sosyalist Parti’nin temsilcileri bu gruplar arasında gösterilmişti. Bu partinin üyeleri olan dört ABD vatandaşına bu dava kapsamında suçlamalar yöneltilmişti.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küreselleşme, abd, ispanya