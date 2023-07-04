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https://sputniknews.com.tr/20230704/kulis-imamoglu-bu-hafta-manifesto-aciklayacak-1073143120.html
Kulis: İmamoğlu bu hafta 'manifesto' açıklayacak
Kulis: İmamoğlu bu hafta 'manifesto' açıklayacak
İmamoğlu tarafından ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T10:33+0300
2023-07-04T10:33+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi sonrası, partide "değişim" tartışmaları başlamıştı.Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, 28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuna açıklayacak.İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla "birlikte ve ortak akıl ile değişim" teması öne çıkarılacak.Partililerin görüşlerinin toplanması, açıklanan manifestonun yayınlanması için de bir internet sitesi hazırlandı. Sitenin ‘değişime davet’ vurgusuyla yayınlanacağı belirtildi.Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Erdoğan Toprak, “Değişimde yüzde 50+1’e nasıl ulaşılacağının somut bir yol haritasını ortaya koyduğunuz zaman ben buna saygı duyarım” demişti.Ağbaba da 'değişim' diyecekÖte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor.CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burhanettin Bulut gibi daha önce ‘değişim’ diyen isimlere yakınlığıyla bilinen Ağbaba’yla birlikte son dönemde CHP’de yönetim katında görev alan bazı isimlerin de bu çıkışa destek vermesi bekleniyor.Parti kulislerinde Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.Tuncay Özkan’ın koltuğuna yeni isimCHP Genel Merkezi cephesindeyse Engin Özkoç’ün örgütlerin başına getirilmesi sonrası bir partiliye daha boşalan bir koltukta görev verilecek.CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in birkaç gün içinde, Tuncay Özkan’dan boşalan medya ve kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan başdanışmanlık görevine getirilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/ahmet-hakan-tatil-tartismasi-secimden-once-yapilsa-kilicdaroglu-tatildeyim-be-tatildeyim-derdi-1073142379.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kulis: İmamoğlu bu hafta 'manifesto' açıklayacak

10:33 04.07.2023
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İmamoğlu tarafından ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi sonrası, partide "değişim" tartışmaları başlamıştı.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, 28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuna açıklayacak.
İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla "birlikte ve ortak akıl ile değişim" teması öne çıkarılacak.
Partililerin görüşlerinin toplanması, açıklanan manifestonun yayınlanması için de bir internet sitesi hazırlandı. Sitenin ‘değişime davet’ vurgusuyla yayınlanacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Erdoğan Toprak, “Değişimde yüzde 50+1’e nasıl ulaşılacağının somut bir yol haritasını ortaya koyduğunuz zaman ben buna saygı duyarım” demişti.

Ağbaba da 'değişim' diyecek

Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor.
CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burhanettin Bulut gibi daha önce ‘değişim’ diyen isimlere yakınlığıyla bilinen Ağbaba’yla birlikte son dönemde CHP’de yönetim katında görev alan bazı isimlerin de bu çıkışa destek vermesi bekleniyor.
Parti kulislerinde Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.

Tuncay Özkan’ın koltuğuna yeni isim

CHP Genel Merkezi cephesindeyse Engin Özkoç’ün örgütlerin başına getirilmesi sonrası bir partiliye daha boşalan bir koltukta görev verilecek.
CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in birkaç gün içinde, Tuncay Özkan’dan boşalan medya ve kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan başdanışmanlık görevine getirilmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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