https://sputniknews.com.tr/20230704/kkmde-24-haftadir-araliksiz-yukselis-27-trilyon-lirayi-asti-1073166929.html
KKM'de 24 haftadır aralıksız yükseliş: 2.7 trilyon lirayı aştı
KKM'de 24 haftadır aralıksız yükseliş: 2.7 trilyon lirayı aştı
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 23 Haziran haftasında 91.3 milyar lira yükselerek 2.7 trilyon lirayı aştı. KKM'de üst üste 24 hafta yükseliş... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T18:19+0300
2023-07-04T18:19+0300
2023-07-04T18:19+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
dolar
türk lirası
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BDDK 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.Son verilerle beraber 24 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 24 haftada hesaplarda 1 trilyon 349 milyar 599 milyon liralık artış yaşandı.KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı.31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı. Söz konusu tarihten sonra 1 trilyon 18 milyar 545 milyon liralık yükseliş kaydedildi.Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kur korumalı mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.
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kur korumalı mevduat (kkm), dolar, türk lirası
kur korumalı mevduat (kkm), dolar, türk lirası
KKM'de 24 haftadır aralıksız yükseliş: 2.7 trilyon lirayı aştı
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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 23 Haziran haftasında 91.3 milyar lira yükselerek 2.7 trilyon lirayı aştı. KKM'de üst üste 24 hafta yükseliş kaydedildi
BDDK 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.
23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.
Son verilerle beraber 24 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 24 haftada hesaplarda 1 trilyon 349 milyar 599 milyon liralık artış yaşandı.
KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı.
31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı. Söz konusu tarihten sonra 1 trilyon 18 milyar 545 milyon liralık yükseliş kaydedildi.
Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kur korumalı mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.