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Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı
Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı
Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesindeki aşırı yağış sonrası 360 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
japonya
tahliye
yağış
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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Kyuşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, halka yönelik çağrılarını güncelledi.Şiddetli yağışlar sonrası Kumamoto eyaletinde bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan araçlar için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, toprak kayması ve taşkın uyarıları yapıldı.Kumamoto, Fukuoka ve Oita eyaletleri dahil Kyuşu genelinde 360 bin kişinin tahliyesi istendi.Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/japonya-sele-teslim-500-bine-yakin-kisiye-tahliye-cagrisi-1073101984.html
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japonya, tahliye, yağış
japonya, tahliye, yağış

Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı

08:20 04.07.2023
© AAJaponya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesindeki aşırı yağış sonrası 360 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Kyuşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, halka yönelik çağrılarını güncelledi.
Şiddetli yağışlar sonrası Kumamoto eyaletinde bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan araçlar için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, toprak kayması ve taşkın uyarıları yapıldı.
Kumamoto, Fukuoka ve Oita eyaletleri dahil Kyuşu genelinde 360 bin kişinin tahliyesi istendi.
Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.
Japonya sele teslim: 500 bine yakın kişiye tahliye çağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
DÜNYA
Japonya sele teslim: 500 bine yakın kişiye tahliye çağrısı
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