https://sputniknews.com.tr/20230704/izmirde-arapca-tabelalar-tek-tek-indirildi-1073166227.html
İzmir’de Arapça tabelalar tek tek indirildi
İzmir’de Arapça tabelalar tek tek indirildi
İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela zabıta ekiplerinin operasyonuyla tek tek indirildi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T18:08+0300
2023-07-04T18:08+0300
2023-07-04T18:08+0300
izmir
arapça
arapça tabela
türkiye
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti. Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100’e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.
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izmir, arapça, arapça tabela
izmir, arapça, arapça tabela
İzmir’de Arapça tabelalar tek tek indirildi
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İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela zabıta ekiplerinin operasyonuyla tek tek indirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti. Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100’e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.