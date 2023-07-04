https://sputniknews.com.tr/20230704/iyi-partinin-yeni-baskanlik-divani-belli-oldu-1073160789.html

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Buna göre; Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T16:11+0300

2023-07-04T16:11+0300

2023-07-04T16:35+0300

politika

iyi parti

meral akşener

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İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Bun göre Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURALGenel Sekreter - Ayfer YILMAZTeşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCUMali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİRKurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİNHukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOKSeçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLIUluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLITürk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKESGöç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALINYerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAKMedya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLUEkonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZKalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALEAraştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİRMilli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİREğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAYToplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNERKadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSELŞehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLUParti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU

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