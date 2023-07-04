https://sputniknews.com.tr/20230704/iyi-partinin-yeni-baskanlik-divani-belli-oldu-1073160789.html
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Buna göre; Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T16:11+0300
2023-07-04T16:11+0300
2023-07-04T16:35+0300
politika
iyi parti
meral akşener
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İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Bun göre Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURALGenel Sekreter - Ayfer YILMAZTeşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCUMali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİRKurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİNHukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOKSeçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLIUluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLITürk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKESGöç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALINYerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAKMedya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLUEkonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZKalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALEAraştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİRMilli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİREğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAYToplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNERKadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSELŞehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLUParti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU
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iyi parti, meral akşener
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
16:11 04.07.2023 (güncellendi: 16:35 04.07.2023) Abone ol
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Buna göre; Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Bun göre Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL
Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ
Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU
Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR
Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK
Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI
Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN
Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU
Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR
Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER
Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU
Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU