https://sputniknews.com.tr/20230704/italyan-general-zelenskiy-donbassla-ilgili-4-yil-onceki-vaatlerine-geri-donmeli-1073175794.html

İtalyan general: Zelenskiy, Donbass'la ilgili 4 yıl önceki vaatlerine geri dönmeli

İtalyan general: Zelenskiy, Donbass'la ilgili 4 yıl önceki vaatlerine geri dönmeli

İtalyan General Mini, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 2019’da Donbass'la ilgili verdiği vaatlerine geri dönmesi gerektiğini ifade etti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T22:08+0300

2023-07-04T22:08+0300

2023-07-04T22:08+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donbass

vladimir zelenskiy

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İtalyan General Fabio Mini, Il Fatto Quotidiano için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Donbass ve Ukrayna ile ilgili dört yıl önceki vaatlerine geri dönmesinin zamanının geldiğini belirtti.Kiev’in kendi vatandaşlarına savaş açmasının Batı’yı endişelendirmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mini, Zelenskiy'in 2019'daki sözlerini hatırlatarak, "Birincisi Donbass'taki çatışmayı bitirmek, ikincisi Ruslarla konuşmak, üçüncüsü de Ukrayna'nın tarafsızlığı" ifadelerini kullandı.Fabio Mini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin komutanlarının Zelenskiy'yi ‘Donbass'a gelip Ruslarla konuşmanın vatan hainliği olacağı’ konusunda uyarmasının ardından Ukrayna liderinin fikrini değiştirdiğini vurgulayarak “Belki de bugün, aynı ordu birliklerinin bozguna uğradığı ve askeri çatışmanın sadece Batı'nın desteğiyle sürdüğü koşullarda, paradoksal bir şekilde militarizmden arındırma yolu açılıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna'yı militarizmden arındırma sürecini kademeli ve metodik olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

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