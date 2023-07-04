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https://sputniknews.com.tr/20230704/insana-en-cok-benzeyen-robot-sophia-camlica-kulesinde-radyo-yayini-yapacak-1073160009.html
İnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak
İnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak
Dünyada şimdiye kadar üretilmiş robotlar arasında insan görünümüne en yakın robot olan Sophia, radyo yayıncılığı yapma lisansı aldı. Yapay zeka ürünü olan... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T15:58+0300
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sophia
robot sophia
robot sophia
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Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği dünyaca ünlü ve Suudi Arabistan’ın, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte vatandaşlık verildiğini duyurduğu Sophia robot Türkiye’de. İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, İstanbul’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak. 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılacak olan Sophia’nın, dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor. Yapay zeka robotunun 6-7 Temmuz tarihlerinde yapacağı yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı.'Dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor'Çamlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Önçırak, “Çamlıca Kulesi bilindiği üzere dünyada 100 FM radyo yayınlarının aynı noktadan yapıldığı bir kule. Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak Sophia robotumuzu ağırlıyoruz. Sophia, yayın yapma lisansını Cenevre’den almıştır, 6-7 Temmuz tarihlerinde yine Cenevre’de 40 ülkeden katılacak radyo canlı yayın yapılacak. Bu radyolardan bir tanesi de Çamlıca Kulemizden yayın yapan Türkiye’deki bir radyo olacak. Bu tarihlerde herkesi dinlemeye davet ediyoruz” dedi.
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sophia, robot sophia, robot sophia, çamlıca kulesi

İnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak

15:58 04.07.2023 (güncellendi: 16:01 04.07.2023)
© İHAİnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak
İnsana en çok benzeyen robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nde radyo yayını yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Dünyada şimdiye kadar üretilmiş robotlar arasında insan görünümüne en yakın robot olan Sophia, radyo yayıncılığı yapma lisansı aldı. Yapay zeka ürünü olan Sophia robot, 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına Çamlıca Kulesi'nden katılarak dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapacak robot olacak.
Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği dünyaca ünlü ve Suudi Arabistan’ın, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte vatandaşlık verildiğini duyurduğu Sophia robot Türkiye’de. İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, İstanbul’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak.
6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılacak olan Sophia’nın, dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor. Yapay zeka robotunun 6-7 Temmuz tarihlerinde yapacağı yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı.

'Dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor'

Çamlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Önçırak, “Çamlıca Kulesi bilindiği üzere dünyada 100 FM radyo yayınlarının aynı noktadan yapıldığı bir kule. Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak Sophia robotumuzu ağırlıyoruz. Sophia, yayın yapma lisansını Cenevre’den almıştır, 6-7 Temmuz tarihlerinde yine Cenevre’de 40 ülkeden katılacak radyo canlı yayın yapılacak. Bu radyolardan bir tanesi de Çamlıca Kulemizden yayın yapan Türkiye’deki bir radyo olacak. Bu tarihlerde herkesi dinlemeye davet ediyoruz” dedi.
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