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https://sputniknews.com.tr/20230704/hindistan-belarusun-sioye-katilim-sureci-2024te-tamamlanacak-1073162986.html
Hindistan: Belarus’un ŞİÖ’ye katılım süreci 2024’te tamamlanacak
Hindistan: Belarus’un ŞİÖ’ye katılım süreci 2024’te tamamlanacak
Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, Belarus’un Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılım sürecinin 2024 yılında tamamlanacağını belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, bugünkü ŞİÖ Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Belarus’un katılım süreci, 2024’te ŞİÖ Zirvesi’nde tamamlanacak” ifadesini kullandı.Kwatra, bugün ŞİÖ liderlerinin, Belarus’un örgüte katılma yükümlülüklerine ilişkin belgeyi onayladığını söyledi.2001’de kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü şu anda Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Video konferans yoluyla düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde, Belarus’un bir an önce ŞİÖ’ye katılmasından yana olduklarını dile getirmişti. Putin, Rusya’nın stratejik ortağı ve en yakın müttefiki olan Belarus’un üyeliğinin örgütün faaliyeti üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını kaydetmişti.
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şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), hindistan, belarus, üyelik

Hindistan: Belarus’un ŞİÖ’ye katılım süreci 2024’te tamamlanacak

16:45 04.07.2023 (güncellendi: 16:48 04.07.2023)
© AFP 2023 / GREG BAKERŞİÖ
ŞİÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
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Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, Belarus’un Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılım sürecinin 2024 yılında tamamlanacağını belirtti.
Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, bugünkü ŞİÖ Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Belarus’un katılım süreci, 2024’te ŞİÖ Zirvesi’nde tamamlanacak” ifadesini kullandı.
Kwatra, bugün ŞİÖ liderlerinin, Belarus’un örgüte katılma yükümlülüklerine ilişkin belgeyi onayladığını söyledi.
2001’de kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü şu anda Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Video konferans yoluyla düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde, Belarus’un bir an önce ŞİÖ’ye katılmasından yana olduklarını dile getirmişti. Putin, Rusya’nın stratejik ortağı ve en yakın müttefiki olan Belarus’un üyeliğinin örgütün faaliyeti üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını kaydetmişti.
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