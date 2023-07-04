https://sputniknews.com.tr/20230704/hindistan-belarusun-sioye-katilim-sureci-2024te-tamamlanacak-1073162986.html

Hindistan: Belarus’un ŞİÖ’ye katılım süreci 2024’te tamamlanacak

Hindistan: Belarus’un ŞİÖ’ye katılım süreci 2024’te tamamlanacak

Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, Belarus’un Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılım sürecinin 2024 yılında tamamlanacağını belirtti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T16:45+0300

2023-07-04T16:45+0300

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dünya

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

hindistan

belarus

üyelik

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Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, bugünkü ŞİÖ Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Belarus’un katılım süreci, 2024’te ŞİÖ Zirvesi’nde tamamlanacak” ifadesini kullandı.Kwatra, bugün ŞİÖ liderlerinin, Belarus’un örgüte katılma yükümlülüklerine ilişkin belgeyi onayladığını söyledi.2001’de kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü şu anda Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Video konferans yoluyla düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde, Belarus’un bir an önce ŞİÖ’ye katılmasından yana olduklarını dile getirmişti. Putin, Rusya’nın stratejik ortağı ve en yakın müttefiki olan Belarus’un üyeliğinin örgütün faaliyeti üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını kaydetmişti.

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şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), hindistan, belarus, üyelik