https://sputniknews.com.tr/20230704/hadise-sikayetci-olmustu-seren-serengil-bircan-bali-ve-arto-icin-karar-verildi-1073163861.html

Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için karar verildi

Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için karar verildi

Hadise'nin Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T17:01+0300

2023-07-04T17:01+0300

2023-07-04T17:27+0300

yaşam

hadise

şikayet

seren serengil

bircan bali

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Hadise, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga'nın kendisi hakkında sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hadise'nin şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı.Mahkeme kararını Söylemezsem Olmaz'da hala yorumcu olarak yer alan Bircan Bali sosyal medya hesabından paylaştı. Bali, "Hadise, 'Hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'Yok daha neler demiş" ifadeleri ile mahkemenin Hadise'nin talebini kabul etmediğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/hadiseden-3-sunucuya-tazminat-davasi-1071868329.html

hadise

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hadise, şikayet, seren serengil, bircan bali