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https://sputniknews.com.tr/20230704/hadise-sikayetci-olmustu-seren-serengil-bircan-bali-ve-arto-icin-karar-verildi-1073163861.html
Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için karar verildi
Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için karar verildi
Hadise'nin Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:01+0300
2023-07-04T17:27+0300
yaşam
hadise
şikayet
seren serengil
bircan bali
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Hadise, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga'nın kendisi hakkında sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hadise'nin şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı.Mahkeme kararını Söylemezsem Olmaz'da hala yorumcu olarak yer alan Bircan Bali sosyal medya hesabından paylaştı. Bali, "Hadise, 'Hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'Yok daha neler demiş" ifadeleri ile mahkemenin Hadise'nin talebini kabul etmediğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/hadiseden-3-sunucuya-tazminat-davasi-1071868329.html
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hadise, şikayet, seren serengil, bircan bali
hadise, şikayet, seren serengil, bircan bali

Hadise şikayetçi olmuştu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için karar verildi

17:01 04.07.2023 (güncellendi: 17:27 04.07.2023)
© İHAHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Hadise'nin Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı.
Hadise, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga'nın kendisi hakkında sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hadise'nin şikayetçi olduğu davanın sonucu çıktı.
Mahkeme kararını Söylemezsem Olmaz'da hala yorumcu olarak yer alan Bircan Bali sosyal medya hesabından paylaştı. Bali, "Hadise, 'Hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'Yok daha neler demiş" ifadeleri ile mahkemenin Hadise'nin talebini kabul etmediğini duyurdu.
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
YAŞAM
Hadise’den 3 sunucuya tazminat davası
1 Haziran , 10:14
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