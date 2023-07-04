https://sputniknews.com.tr/20230704/gaziantepte-fabrika-yangini-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073151136.html

Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T13:20+0300

2023-07-04T13:20+0300

2023-07-04T13:20+0300

türkiye

gaziantep

yangın

işçi

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Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230703/sultangazideki-kent-ormaninda-cikan-yangin-sonduruldu-1073124913.html

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