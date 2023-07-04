https://sputniknews.com.tr/20230704/gaziantepte-fabrika-yangini-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073151136.html
Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:20+0300
2023-07-04T13:20+0300
2023-07-04T13:20+0300
türkiye
gaziantep
yangın
işçi
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Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/sultangazideki-kent-ormaninda-cikan-yangin-sonduruldu-1073124913.html
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gaziantep, yangın, işçi
Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
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Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.