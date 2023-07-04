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https://sputniknews.com.tr/20230704/gaziantepte-fabrika-yangini-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073151136.html
Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:20+0300
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türkiye
gaziantep
yangın
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Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/sultangazideki-kent-ormaninda-cikan-yangin-sonduruldu-1073124913.html
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gaziantep, yangın, işçi
gaziantep, yangın, işçi

Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

13:20 04.07.2023
© AA / Fırat ÖzdemirGaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA / Fırat Özdemir
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Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
Sultangazi'deki kent ormanında çıkan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
YAŞAM
Sultangazi'deki kent ormanında çıkan yangın söndürüldü
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