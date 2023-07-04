https://sputniknews.com.tr/20230704/gaziantepte-agir-hasarli-binaya-hirsizlik-yapmak-icin-giren-2-sahis-klima-demirinde-asili-kaldi-1073167660.html

Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı

Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı

Gaziantep’te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T18:37+0300

2023-07-04T18:37+0300

2023-07-04T18:37+0300

türkiye

gaziantep

hasar

hırsızlık

hırsız

klima

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Mehmet Emin Kılıçkale Caddesi'nde ağır hasarlı olarak bilinen binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Aziz B. ve Mahmut Y. kaçmaya çalıştığı AN-KA Apartmanı'nın 4. katında klima demirinde asılı kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin asılı kaldıkları yerden kurtardığı 2 zanlı, çaldıkları malzemelerle birlikte ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.Çevredeki birçok hırsızlık girişiminden rahatsız olan esnaf Onur Köylü, “Binanın ağır hasarlı olduğunu herkes biliyor. Kimse oturmadığı içinde bütün hırsızlar garajlardan itibaren evin içine girerek bütün evlere girmişler. Sadece bu binaya değil çevredeki site sakinleri de bu durumdan şikayetçi hırsızın biri de az evvel suçüstü yakalandı. Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor. Ağır hasarlı ise gereken yapılsın, değilse de bir şekilde önlem alınsın" diye konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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gaziantep, hasar, hırsızlık, hırsız, klima