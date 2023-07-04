https://sputniknews.com.tr/20230704/gaziantepte-agir-hasarli-binaya-hirsizlik-yapmak-icin-giren-2-sahis-klima-demirinde-asili-kaldi-1073167660.html
Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı
Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı
Gaziantep’te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T18:37+0300
2023-07-04T18:37+0300
2023-07-04T18:37+0300
türkiye
gaziantep
hasar
hırsızlık
hırsız
klima
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Mehmet Emin Kılıçkale Caddesi'nde ağır hasarlı olarak bilinen binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Aziz B. ve Mahmut Y. kaçmaya çalıştığı AN-KA Apartmanı'nın 4. katında klima demirinde asılı kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin asılı kaldıkları yerden kurtardığı 2 zanlı, çaldıkları malzemelerle birlikte ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.Çevredeki birçok hırsızlık girişiminden rahatsız olan esnaf Onur Köylü, “Binanın ağır hasarlı olduğunu herkes biliyor. Kimse oturmadığı içinde bütün hırsızlar garajlardan itibaren evin içine girerek bütün evlere girmişler. Sadece bu binaya değil çevredeki site sakinleri de bu durumdan şikayetçi hırsızın biri de az evvel suçüstü yakalandı. Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor. Ağır hasarlı ise gereken yapılsın, değilse de bir şekilde önlem alınsın" diye konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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gaziantep, hasar, hırsızlık, hırsız, klima
gaziantep, hasar, hırsızlık, hırsız, klima
Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı
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Gaziantep’te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs klima demirinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince 2 şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Mehmet Emin Kılıçkale Caddesi'nde ağır hasarlı olarak bilinen binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı.
Şüphelilerden Aziz B. ve Mahmut Y. kaçmaya çalıştığı AN-KA Apartmanı'nın 4. katında klima demirinde asılı kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin asılı kaldıkları yerden kurtardığı 2 zanlı, çaldıkları malzemelerle birlikte ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
Çevredeki birçok hırsızlık girişiminden rahatsız olan esnaf Onur Köylü, “Binanın ağır hasarlı olduğunu herkes biliyor. Kimse oturmadığı içinde bütün hırsızlar garajlardan itibaren evin içine girerek bütün evlere girmişler. Sadece bu binaya değil çevredeki site sakinleri de bu durumdan şikayetçi hırsızın biri de az evvel suçüstü yakalandı. Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor. Ağır hasarlı ise gereken yapılsın, değilse de bir şekilde önlem alınsın" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.